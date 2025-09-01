'Ради общего блага': Навроцкий требует от Германии репараций Польше за Вторую мировую войну

Варшава будет требовать репараций от Германии за потери и ущерб, нанесенные Польше во время Второй мировой войны. Выплата этого возмещения не станет "альтернативой исторической амнезии", но это будет справедливо в отношении Польши, которая нуждается в "четких отношениях с Германией".

Видео дня

Об этом заявил президент Польши Кароль Навроцкий. Его цитирует Polska Agencja Prasowa (PAP).

1 сентября на Вестерплатте в Гданьске состоялись торжества по случаю 86-й годовщины начала Второй мировой войны. Выступая на мероприятии, Навроцкий заявил, что будет требовать репараций от Германии.

"Чтобы построить партнерство, основанное на правде и добрых отношениях, мы должны решить вопрос репараций от Германии, которые я, как президент Польши, безоговорочно требую для общего блага", – заявил Навроцкий.

Глава государства объяснил свою позицию геополитическими реалиями.

"Репарации не заменят историческую амнезию, но Польша как прифронтовое государство и важнейшая страна восточного фланга НАТО нуждается в справедливости, правде и четких отношениях с Германией", – сказал президент.

Кароль Навроцкий призвал правительство поддержать требование о репарациях от Германии.

"Я верю, что премьер-министр и польское правительство поддержат голос президента на международной арене и мы вместе с нашими западными соседями построим наше настоящее безопасное будущее", – заявил президент Польши.

Отмечание в Польше годовщины начала Второй мировой войны

По традиции церемония началась со звука сирен воздушной тревоги в 4:45 утра. Именно в это время в 1939 году Германия напала на Польский военный транзитный склад, расположенный на Гданьском полуострове, начав Вторую мировую войну. А 17 сентября 1939 года на основании тайных протоколов к пакту Молотова – Риббентропа свои войска на территорию восточной части Польши ввел Советский Союз.

Кроме президента Республики Польша Кароля Навроцкого, премьер-министра Дональда Туска и министра национальной обороны Владислава Косиняка-Камыша, в мероприятии приняли участие спикер Сейма Шимон Головня, министры, депутаты парламента и представители местных органов власти.

Солдаты Войска Польского и приглашенные гости исполнили государственный гимн. Затем был поднят государственный флаг.

Польша требует репараций

Польша и раньше поднимала тему получения от Германии репараций. Так, в сентябре 2022 года Сейм принял резолюцию, в которой призвал Германию взять на себя "политическую, историческую, юридическую и финансовую ответственность" за все последствия Второй мировой войны.

В резолюции отмечалось, что Польша никогда официально не отказывалась от своих претензий. Сейм также отметил, что Польша не получила компенсаций и от Советского Союза, поэтому необходимо оценить потери для дальнейших шагов в отношении России.

В Германии на это ответили, что Польша отказалась от репараций еще в 1953 году, а все финансовые вопросы между ними были урегулированы.

На самом же деле в августе 1953 года польское правительство под давлением Советского Союза объявило об отказе от дальнейшего получения военных репараций от ГДР. СССР стремился освободить Восточную Германию от ответственности.

Однако ни один легитимный государственный акт не подтверждает юридическую силу этого заявления Польши.

В 2023 году польское правительство издало резолюцию, которая четко отметила, что Польша никогда официально не отказывалась от репараций и этот вопрос остается открытым.

Как сообщал OBOZ.UA, в апреле 2023 года Польша официально обратилась в ООН за поддержкой по репарациям от Германии за ущерб, нанесенный Второй мировой войной. Перед этим польский МИД направил в Германию дипломатическую ноту, но не получил официального ответа. Поэтому было решено поднять проблему на международном уровне.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!