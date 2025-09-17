Рада ратифицировала Соглашение о столетнем партнерстве с Британией: что предусматривает

В среду, 17 сентября, Верховная Рада приняла в целом законопроект №0332 о ратификации Соглашения о столетнем партнерстве с Великобританией. Оно предусматривает существенное усиление военной поддержки Украины.

Видео дня

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк. "За" проголосовало 295 народных избранников.

"Рада ратифицировала Соглашение о столетнем партнерстве с Великобританией", – говорится в сообщении.

Подробности

Стоит отметить, что 16 января 2025 года Украина и Великобритания подписали соглашение о столетнем партнерстве, которое имеет целью укрепить связи в сфере безопасности и заложить основу для сотрудничества будущих поколений.

Великобритания взяла на себя обязательства ежегодно предоставлять Украине военную поддержку минимум на 3,6 миллиарда фунтов стерлингов до финансового года 2030/31, а при необходимости – и в дальнейшем.

Документ, в частности, предусматривает поддержку стремлений Украины к членству в НАТО, акцентируя на ее роли в обеспечении евроатлантической безопасности и важности оперативной совместимости с Альянсом.

Кроме того, стороны договорились развивать сотрудничество в экономической сфере, создавая благоприятные условия для инвестиций и торговли, а также работать над модернизацией транспортной, инфраструктурной и энергетической отраслей для формирования устойчивой и процветающей экономики обеих стран.

