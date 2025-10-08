Рада провалила голосование за назначение четырех судей Конституционного суда: что известно

В среду, 8 октября, Верховная Рада провалила голосование за назначение новых судей Конституционного суда Украины. Ни один из четырех претендентов не получил необходимых 226 голосов.

Об этом стало известно во время трансляции пленарного заседания парламента на телеканале "Рада". После этого председатель парламента Руслан Стефанчук поручил Комитету по вопросам правовой политики объявить новый конкурс на замещение вакантных должностей в КСУ.

Что известно

Для назначения на должность судьи Конституционного суда рассматривались четыре кандидата, отобранные по результатам конкурса:

– директор департамента международного сотрудничества Минюста Захар Тропин;

– главный научный консультант Исследовательской службы парламента Оксана Клименко;

– член правления Центра политико-правовых реформ и советник председателя ВРУ Юлия Кириченко;

– прокурор Офиса генерального прокурора Тарас Цимбалистый.

Во время голосования депутаты сначала рассмотрели кандидатуры Тропина и Клименко, однако никто из них не набрал необходимых 226 голосов. В частности, Тропин получил 224, а Клименко – только 93.

Позже парламент проголосовал за Юлию Кириченко (179 голосов) и Тараса Цимбалистого (84 голоса). Повторное голосование также не дало результата: Кириченко набрала 126 голосов, Цимбалистый – 74.

