Работает ночью, под глушением и на низких высотах: в Украине запустили в серийное производство отечественный дрон-перехватчик 'Шахедов'. Фото

Украинские специалисты запустили в серийное производство дрон-перехватчик "Octopus", который создан специально для борьбы с "шахедами". Первые три производителя уже получили технологию, а еще одиннадцать готовят свои площадки к запуску. БПЛА работает ночью, на низких высотах и даже под глушением, что делает ее одной из самых сложных для врага целей.

В Минобороны уточнили, что технология перехвата была разработана в Вооруженных силах и подтвердила свою эффективность в боевых условиях. В ведомстве отметили, что открытый формат сотрудничества с производителями дает возможность быстрее переходить от идеи к серийному боевому продукту.

"Таким образом запускаем перехватчики в серийное производство, чтобы они как можно быстрее стали на защиту украинского неба", – объяснили там.

Развитие технологий обороны

Напомним, еще в октябре 2025, Украина и Великобритания подписали соглашение о совместном изготовлении тысячи дронов-перехватчиков Octopus. В публикации уточнялось, что это первый украинский боевой беспилотник, который будет серийно выпускаться на территории страны-члена НАТО. Также британская сторона заявила, что изготовление будет масштабироваться "до того количества, которое нам нужно".

Оружие нового поколения нужно не только для уничтожения конкретных целей, но и для стабильности всей системы ПВО. Украинские операторы не скрывают, что ночные атаки "шахедов" обычно проходят в сложных условиях – дроны идут низко и под прикрытием радиоэлектронной борьбы. В такой среде перехватчик, который сохраняет работоспособность даже под глушением, становится критически важным. Можно сказать, что это не просто новинка, а ответ на реальные потребности фронта.

Технические возможности комплекса

Перехватчик создан для противодействия "шахедам" в режимах, где классические средства ПВО не всегда работают эффективно. Важнейшей является способность выполнять задачи ночью и в условиях интенсивной работы средств РЭБ. По замыслу разработчиков, дрон фактически "идет по следу" вражеского аппарата и уничтожает его до того, как тот достигнет цели.

Первые производственные линии уже разворачиваются, и в Минобороны ожидают, что сформированные партии позволят как усилить защиту промышленных регионов, так и равномерно закрыть наиболее уязвимые направления. Отмечается, что преимущество украинских разработок заключается в возможности гибко дорабатывать систему под условия конкретного района и тип вражеских атак.

Ранее OBOZ.UA сообщал, страна-агрессор Россия ночью 14 ноября снова массированно атаковала с воздуха Киев. В результате ночной атаки зафиксировано попадание БПЛА в жилые и административные здания, пожары возникли в Дарницком, Шевченковском и Подольском районах, есть десятки раненых.

Также сообщалось, что военные российской оккупационной армии в очередной раз атаковали беспилотниками Одесскую область. В результате обстрелов зафиксировано повреждение гражданской инфраструктуры и энергетических объектов.

