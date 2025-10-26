Новый уровень оборонного партнерства: Украина и Британия договорились о совместном производстве дронов-перехватчиков Octopus-100

Украина и Великобритания подписали соглашение о совместном производстве тысячи дронов-перехватчиков Octopus-100. Ожидается, что после этой "партии" изготовление масштабируется "до того количества, которое нам нужно".

Соответствующее заявление сделал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров. Выступая в эфире "Єдиних новин" 25 октября он подчеркнул: речь идет о первом украинском боевом БПЛА, который будет серийно производиться в стране НАТО.

"Украина переходит на новый уровень оборонного партнерства с Великобританией", – указал чиновник.

Octopus-100 будут поставляться на фронт

Договоренности между министерствами обороны двух стран заключены в рамках программы Build with Ukraine.

"Мы начинаем это стратегически с эксперимента. То есть экспериментально мы до 1 тысячи штук произведем, потом будем масштабировать это до того количества, которое нам нужно. Сейчас не будем распространять это количество, но мы уже начинаем", – сообщил секретарь СНБО.

Он назвал подобное изготовление БПЛА чрезвычайно важным прорывом для нашего ВПК, потому что это чувствительная технология. Контроль за этой чувствительной технологией будет оставаться в Украине – интеллектуальная собственность, критические компоненты и тому подобное.

"Это наш государственный проект... который реализуется министерствами обороны с обеих сторон. Владельцем этих прав на технологию является Министерство обороны Украины", – объяснил Умеров.

Он добавил, что вместе с нами над этим проектом работала Великобритания. "Сейчас мы будем производить первые партии на базе их государственных центров. После изготовления и тестирования – это боевое применение будет уже в Украине. То есть вся интеллектуальная собственность на software и hardware (программное и аппаратное обеспечение. – Ред.) принадлежит украинскому государству", – еще раз подчеркнул Умеров.

Лондон поможет нам с финансированием, производственными базами. "Но все эти дроны, перехватчики, другие проекты и поставки идет в Украину, пока идет война", – сказал секретарь СНБО.

Как ранее писал OBOZ.UA, по инициативе Министерства обороны Украины Кабмин упростил порядок закупки беспилотных систем, средств РЭБ и их частей для фронта. Ожидается, что это уменьшит бюрократические препятствия.

