Рабочая группа ВР согласилась повысить выплату раненым и предоставить статус УБД погибшим терробороновцам, – Геращенко

Рабочая группа в Верховной Раде по вопросам решения проблем военнослужащих согласовала поправки относительно раненых. Далее поправки утвердили профильный комитет и они смогут быть вынесены на голосование.

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Об этом сообщила сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко.

"В течение лечения в больнице они будут придерживаться 100 тысяч, на период реабилитации эта сумма составляет 12 тысяч гривен. Также согласовано решение, что воинские части смогут брать на баланс машины с правосторонним рулем", – отметила парламентария.

Геращенко отметила, что группа также согласилась законодательно решить проблемы зачисления в штат военных подразделений (посмертно) погибших во время выполнения боевого задания, но еще не успел получить соответствующие документы о таком зачислении. В частности, по ее словам, речь идет о героях Сиреневой Гаи в Херсоне, расстрелянных оккупантами, и других добровольцах.

"Заседание рабочей группы состоялось сегодня. Теперь поправки утвердит комитет нацбезопасности – и дальше голосование в зале на ближайшей сессии", – резюмирует сопредседатель фракции.