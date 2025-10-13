"Путина можно принудить к миру": Зеленский обратился к участникам Парламентской ассамблеи НАТО. Видео

Президент Владимир Зеленский обратился к участникам Парламентской ассамблеи НАТО, которая проходит в Любляне, Словения. Украинский лидер подчеркнул, что после многочисленных жертв война на Ближнем Востоке наконец заканчивается.

По его словам, только давление мира сможет заставить российского диктатора Владимира Путина также приблизить конец войны в Украине. Видео выступления глава государства опубликовал в своем Telegram-канале 13 октября.

Россия является главным фактором мировой нестабильности

По словам Зеленского, достаточно важным является то, что на Парламентской ассамблее НАТО присутствуют делегации из почти 50 стран, это – Европа, весь Альянс, Ближний Восток и другие регионы.

"Сейчас мы видим, что война на Ближнем Востоке наконец завершается – после стольких жертв появился реальный шанс на мир. Это было трудно, но это происходит. Война России в Европе остается крупнейшим источником глобальной нестабильности. И от всех вас зависит, закончится ли и эта война тоже", – сказал президент.

Миру нужно давить на Россию

Украинский лидер убежден, что главу Кремля, как и любого другого террориста, можно принудить к миру, ведь даже ХАМАС освободил заложников.

"И если это стало возможным, то Путина тоже можно заставить восстановить мир. Остановив Россию сейчас, вы не только поможете нам защитить наши жизни – вы поможете себе. И вы избавите своих лидеров от необходимости делать то, что делаю я: обращаться к миру за помощью, если российские дроны, ракеты и солдаты станут угрозой для вас", – подчеркнул гарант в своем выступлении.

Зеленский добавил, что страна-агрессор не может выйти из этого боя победителем.

"Россия должна проиграть", – резюмировал он.

Напомним, во время последнего телефонного разговора Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, политики обсудили пути прекращения войны в Украине и достижения перемирия на Ближнем Востоке. Украинский лидер выразил надежду, что глава Белого дома сможет применить давление на Путина и использовать свое влияние для прекращения войны.

Как сообщал OBOZ.UA, за последние два дня президент Украины имел два телефонных разговора с американским коллегой Дональдом Трампом. Лидеры обсудили вопросы обороны Украины, усиления системы ПВО, развития дальнобойных возможностей, энергетики и укрепления устойчивости государства.

