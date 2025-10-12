'У нас более сложная ситуация, чем на Ближнем Востоке': Зеленский ожидает от Трампа активных действий по принуждению Путина к миру

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своем телефонном разговоре с действующим президентом США Дональдом Трампом. Во время общения лидеры обсудили пути прекращения войны в Украине и достижения перемирия на Ближнем Востоке.

Об этом глава государства сказал в интервью Fox News. Он также выразил надежду, что Трамп сможет применить давление на российского диктатора Владимира Путина и использовать свое влияние для прекращения войны.

О чем Зеленский разговаривал с Трампом

Зеленский поздравил Трампа с дипломатическим успехом в достижении мирного соглашения между Израилем и Палестиной, назвав это "настоящим успехом США и личным достижением президента Трампа".

"Только что я имел телефонный разговор с президентом Трампом. Мы обсуждали различные темы и я, как всегда, говорил с ним очень откровенно. Я поздравил его, потому что считаю это большим успехом США и личным достижением президента Трампа, его участия в этом процессе. Поэтому я его и поздравил. Это настоящий успех", – сказал он.

При этом Трамп в разговоре заявил, что способен заставить Путина прекратить войну быстрее, чем удалось установить перемирие на Ближнем Востоке.

"Он [Трамп] откровенно сказал, что думает, что сможет остановить Путина быстрее, чем достичь перемирия на Ближнем Востоке. И действительно я согласился с тем, что у нас более сложная ситуация. Но я хотел поздравить его, его команду, а также Израиль и палестинский народ. Это так важно, что люди вернутся домой. Это так важно, что будет прекращение огня", – объяснил Зеленский.

Глава государства добавил, что достижение мира между Израилем и Палестиной стало "большим шагом к мирному соглашению" и дало надежду на похожий прогресс для Украины.

"Прекращение огня – это большой, огромный шаг к мирному соглашению. Поэтому я считаю, что это настоящий успех. И конечно это дает нам сигналы и надежду, что с давлением, которое Трамп применил на Ближнем Востоке для мира, он так же будет давить на Путина, чтобы остановить войну в Украине", – сказал Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, за последние два дня президент Владимир Зеленский имел два телефонных разговора с американским коллегой Дональдом Трампом. Лидеры обсудили вопросы обороны Украины, усиления системы ПВО, развития дальнобойных возможностей, энергетики и укрепления устойчивости государства.

