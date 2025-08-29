'Путин выбирает войну вместо мира': Кошта подвел итоги разговора с Зеленским

Сегодня премьер-министр Португалии Антониу Кошта пообщался с президентом Украины Владимиром Зеленским, выразив соболезнования жертвам последних атак России. Они обсудили усиление обороноспособности Украины и необходимость давления на Кремль, подчеркнув, что Путин выбирает путь войны вместо мира.

В своем X (бывший Twitter) Кошта написал, что Украина может рассчитывать на поддержку Европы "на каждом шагу". Он подчеркнул важность надежных, долгосрочных гарантий безопасности и усиления давления на Россию для стабилизации ситуации.

"Сейчас очевидно, что Путин выбирает войну вместо мира. Украина может рассчитывать на Европу на каждом шагу", – пишет Антониу Кошта.

Разговор состоялся на фоне российского террористического удара по Киеву в ночь на 27 августа и многочисленных жертв среди гражданского населения. Премьер подчеркнул, что Европа будет оставаться на стороне Украины, а дипломатические усилия должны сочетаться с реальным давлением на Москву.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза публично назвал американского президента "российским агентом". Тогда в своем выступлении он заявил, что новая администрация США, несмотря на дипломатические инициативы, стратегически больше способствует России, чем Украине.

Ребелу де Соуза отметил, что Вашингтон выдвигает "ужасные угрозы" Москве относительно санкций, но так и не ввел их. Он также добавил, что Трамп пытается играть роль арбитра, но фактически ведет переговоры только в интересах одной стороны.

