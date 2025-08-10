Кремль не готов отдать Украине оккупированные территории Херсонской и Запорожской областей – WP

Накануне саммита США – Россия территориальные вопросы российско-украинской войны стали ключевыми среди политиков и экспертов. Киев и европейские партнеры Украины категорически отвергли идею Кремля "обменяться" территориями, ведь суверенитет и территориальная целостность закреплены Конституцией Украины.

Главной целью РФ сейчас является установление контроля над Донбассом, однако от Херсонской и Запорожской области агрессор также не намерен отказываться. Об этом говорится в материале The Washington Post.

Кремль хочет контролировать Украину

Военно-политическое руководство Россия регулярно открытым текстом заявляет, что россияне стремятся установить контроль над Украиной. При чем если часть территорий РФ оккупировала военным путем, остальную часть Украины агрессор мечтает контролировать посредством выборов пророссийского президента и парламента. Тем не менее, накануне саммита в штате Аляска заявление российского диктатора Владимира Путина о его готовности остановить атаки на Запорожскую и Херсонскую области было воспринято американцами как предложение отступить.

В то же время Россия потребовала, чтобы Украина вывела войска из Луганской и Донецкой области в обмен на прекращение огня. При этом Кремль фактически ничего не предлагает взамен.

По словам источников, осведомленных о переговорах РФ и США, Кремль не готов возвращать территории в Херсонской и Запорожской области, где российские военные успехи обеспечили Москве ценный сухопутный мост в оккупированный Крым.

Накануне американский президент Дональд Трамп заявил, что предложение Кремля подразумевает "некоторый обмен территориями". По его словам, такая формула якобы принесет выгоду и России, и Украине.

Враг не хочет терять сухопутный коридор в Крым

Российские аналитики заявили, что Путин не согласится на вывод войск из Херсонской и Запорожской области, которые Россия незаконно аннексировала в 2022 году, но до сих пор не контролирует полностью. Прокремлёвский аналитик Сергей Марков выдал, что российские войска не отступят ни на шаг. По его словам, единственным компромиссом, на который пойдёт Россия, станет прекращение военной кампании по захвату Одесской и Харьковской областей, а также городов Херсон и Запорожье, которые остаются под контролем Украины.

Заместитель главы Германского института международных отношений и безопасности Янис Клюге заявил, что предложение Путина "само по себе является частью войны". Эксперт подчеркнул, что позиция главаря Кремля заключается лишь во временном прекращении огня в обмен на территорию. Также аналитик считает, что Путин хочет получить преимущество в долгосрочной перспективе против Украины и Запада.

Что предшествовало

Президент США Дональд Трамп сообщил, что его встреча с российским диктатором Владимиром Путиным запланирована на следующую пятницу, 15 августа. Она должна состояться на Аляске. Ожидаемая встреча состоится на фоне давления Трампа на Путина с целью заключения соглашения о прекращении огня с Украиной.

Президент Владимир Зеленский заявил, что ответы на все территориальные вопросы уже есть в Конституции Украины. Поэтому никто не намерен отдавать российским оккупантам украинские земли. Глава государства подчеркнул, что украинский народ заслуживает мира, но все партнеры должны понимать мир должен быть достойный и справедливый.

Напомним, президент США Дональд Трамп намекнул на сценарий урегулирования войны, который может предусматривать обмен территориями между Киевом и Москвой. По его словам, такой вариант, несмотря на сложность, способен принести выгоду обеим странам.

