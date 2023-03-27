Москва и Минск договорились о размещении тактического ядерного оружия на территории Беларуси. Путин утверждает, что развернёт оружие, не нарушая обязательств по Договору о СНВ. Причиной такого шага якобы стало заявление Великобритании о поставках Украине боеприпасов с обеднённым ураном, хотя они ни в коем случае не подпадают под классификацию хоть какого-то ядерного оружия. В Москве это прекрасно понимают, но развернули кампанию дезинформации. Путин заявил, что Беларусь (в фразеологии Кремля Лукашенко — это Беларусь) давно стремится разместить на своей территории российское ядерное оружие. Таким образом, Москва "делает то, что Соединенные Штаты делают уже десять лет. У них есть союзники в определенных странах и их авианосцы и экипажи обучены. И мы будем делать то же самое", - сказал глава Кремля. Россия уже разместила в Беларуси 10 истребителей, способных нести тактическое ядерное оружие.

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Тактическое ядерное оружие, иногда называемое нестратегическим ядерным оружием, предназначенным для использования на поле боя для противодействия превосходящим обычным силам, таким как крупные соединения пехоты и бронетехники. Оно предназначено для уничтожения объектов противника в определенном районе без широкого распространения радиации. Тактическое ядерное оружие может быть от одной килотонны или меньше. Однако самая большая из таких боеголовок может достигать и 100 килотонн. Стратегическое ядерное оружие крупнее (до 1000 килотонн) и запускается с большего расстояния. Для сравнения, атомная бомба, которую США сбросили на Хиросиму в 1945 году, была мощностью 15 килотонн.

Системы доставки тактического ядерного оружия также имеют меньшую дальность действия, обычно менее 500 километров, по сравнению со стратегическим ядерным оружием, которое обычно предназначено для трансконтинентальной доставки. Поскольку взрывная сила ядерного оружия очень малой мощности ненамного превышает силу всё более мощных обычных вооружений, американские военные уменьшили свою зависимость от них. Большая часть оставшихся запасов, около 150 гравитационных бомб B61, развёрнута в Европе. Великобритания и Франция полностью ликвидировали свои тактические запасы. Пакистан, Китай, Индия, Израиль и Северная Корея имеют несколько видов тактического ядерного оружия. Россия сохранила много тактического ядерного оружия, которое оценивается примерно в 2000 боеголовок, так как больше полагалась на него в своей ядерной стратегии, в основном из-за имеющихся в распоряжении менее совершенных обычных вооружений и их возможностей. Российское тактическое ядерное оружие может быть размещено на кораблях, самолетах и ​​сухопутных войсках. Большинство боеголовок устанавливается на ракеты класса "воздух-земля", баллистические ракеты малой дальности, гравитационные и глубинные бомбы тактических бомбардировщиков средней дальности или морские противокорабельные и противолодочные торпеды.

Россия обновила свои пусковые установки, чтобы они могли нести как ядерные, так и обычные заряды. Эти системы двойного назначения вызывают повышенную обеспокоенность, поскольку РФ использовала многие из этих ракетных систем малой дальности для бомбардировок Украины. В отличие от стратегического ядерного оружия, тактическое оружие не ориентировано на взаимное уничтожение посредством акта возмездия или ядерного зонтика сдерживания для защиты союзников. В то время как тактическое ядерное оружие не включено в договоры о контроле над вооружениями, оружие средней дальности было включено в ныне уже недействующий Договор о ракетах средней и меньшей дальности (действовал с 1987 по 2018 год), который сократил количество ядерного оружия в Европе.

У России самый большой запас ядерных боеголовок в мире — 5977, у США — 5428. Китай имеет 350, Франция - 290, Великобритания -225, Пакистан - 165, Индия - 160 и Израиль -90. Москва и Вашингтон могут уничтожить планету не один раз. В годы холодной войны арсенал Советского Союза достиг пика около 40 тысяч ядерных боеголовок, тогда как у США их было около 30 тысяч. Ключ, однако, заключается в том, как доставляется оружие — ракетами, подводными лодками или бомбардировщиками. Россия имеет около 400 ядерных межконтинентальных баллистических ракет, которые могут нести до 1185 боеголовок. У РФ имеется 10 атомных подводных лодок, способных нести 800 боеголовок. У Москвы также есть от 60 до 70 ядерных бомбардировщиков. После распада Советского Союза в 1991 году только несколько стран испытали ядерное оружие: США в последний раз в 1992 году, Китай и Франция в 1996 году, Индия и Пакистан в 1998 году и Северная Корея в 2017 году. СССР последнее испытание провёл в 1990 году.

Согласно ядерной доктрине России, окончательное решение об использовании российского ядерного оружия, как стратегического, так и тактического, принимает российский президент. Так называемый ядерный чемоданчик "Чегет" (гора на Кавказе) всегда с президентом. Такие портфели есть у министра обороны и начальника Генштаба. По сути, портфель — это средство связи, которое связывает президента с его высшим военным руководством, а оттуда — с ракетными войсками через сверхсекретную электронную сеть управления и контроля, известную как "Казбек" (также гора на Кавказе). "Казбек" поддерживает другую систему, известную как "Кавказ".

Россия приостановила участие в соглашении о сокращении стратегических ядерных вооружений с США. Это последнее соглашение между Россией и США по ограничению ядерных вооружений, которое было продлено на пять лет в 2021 году. Первоначально документ был подписан в 2010 году, он ограничивает каждую сторону 1550 ядерными боеголовками большой дальности, что меньше, чем в предыдущем договоре СНВ. Путин также заявил, что Россия готова возобновить ядерные испытания.

Хотя министерство обороны США заявило, что нет никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие после того, как Москва объявила о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси, этот шаг Кремля только усугубляет и обостряет ситуацию. Украина передала всё свое тактическое ядерное оружие Российской Федерации ещё в 1992 году при условии полного уважения её государственного суверенитета. Теперь и это оружие будет дислоцировано в Белоруссии и будет представлять опасность для Украины, на которую Путин пошёл войной вместо выполнения своих международных обязательств по Будапештскому меморандуму (1994 г.) и 200 двусторонним соглашениям о уважении и защите её территориальной целостности. Где Путин, там всегда провокации и распространение Zла. Глава Кремля становится просто огромным опасным грузом для всего международного сообщества. Часть российских элит тоже стала это понимать.