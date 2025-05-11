Нічну заяву Путіна ще довго обговорюватимуть. Але вже зараз важливо сказати кілька речей.

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Путін, як і раніше, хоче бути зручним для Трампа. Саме тому його звернення пролунало вночі — у вечірній прайм-тайм для Вашингтона. І саме тому він не відкинув учорашні ультиматуми від США та Європи. Він усе ще сподівається, що саме Сполучені Штати витягнуть його з цієї війни "переможцем".

Але вчорашній день у Києві показав, що у цій війні немає самотньої України. Є коаліція найпотужніших країн Європи та США. Саме коаліція, а не окремі президенти чи прем’єри, заявила чітко: перше — припинення вогню на 30 днів. Потім — переговори.

І якщо це позиція Європи, то відповідати на неї повинна саме Європа. Не Зеленський. Бо Путін насправді не хоче переговорів. Він хоче капітуляції. А все, що відбувається щодня — нові атаки, нові жертви, нові "шахеди" — для нього просто спосіб торгуватись.

Це не мирні ініціативи. Це — терор.

Тому Україна має стояти твердо. Ніяких переговорів без припинення вогню. Бо за путінським сценарієм — навіть якщо ми погодимось на діалог — нас усе одно продовжать вбивати. Він не пропонує альтернатив. Він пропонує лише насилля.

Про це вже сказав і президент Франції Еммануель Макрон: не може бути жодного діалогу, поки одна зі сторін продовжує вбивати мирних людей.

Якщо Росія хоче миру — хай зупинить убивства. Це буде єдиним справжнім доказом серйозності її намірів.