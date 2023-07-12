Путин просчитался: в Госдепе США заверили, что мнение России не влияет на членство Украины в НАТО

Попытки государства-террориста России отрицать возможность вступления Украины в НАТО не влияют на процесс евроатлантической интеграции официального Киева. Более того, они лишь усиливают обороноспособность нашей армии и возможности для сдерживания российской агрессии в Европе, поэтому можно констатировать, что российский диктатор Владимир Путин просчитался.

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Соответствующее заявление во время брифинга в Вашингтоне сделал спикер Государственного департамента США Мэтью Миллер, сообщает "Укринформ". Он отметил, что сегодня Украина получает беспрецедентную военную помощь по противодействию российской агрессии.

"Что касается расчетов, которые мог бы сделать Владимир Путин, он должен взглянуть на ту поддержку в сфере безопасности, которую мы уже предоставили Украине, чтобы помочь ей сдержать российские атаки, на поддержку безопасности, которую они (украинцы – ред.) применили на поле боя с большой пользой", – заметил представитель Госдепа.

Миллер напомнил, что перед началом полномасштабного вторжения РФ решительно выступала против вступления Украины в НАТО и пыталась добиться незыблемого соответствующего обязательства от Альянса. Однако, на саммите в Вильнюсе 11 июля союзники четко подтвердили, что будущее нашего государства – в Альянсе.

Напомним: президент Украины Владимир Зеленский, прибывший 11 июля в Литву для участия в саммите НАТО, выступил на центральной площади в Вильнюсе. В своем выступлении он подчеркнул: крайне важно, чтобы больше никто никогда не оглядывался на Москву.

Украинский президент отметил военную помощь Литвы и позицию этой страны по вступлению нашего государства в НАТО. Он напомнил, что Украина сейчас сдерживает Россию и защищает своих европейских соседей.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– во второй день саммита НАТО, который проходит в литовском Вильнюсе, Украина и партнеры будут работать над усилением нашей обороны, которая является первым приоритетом. Кроме того, запланирован ряд двусторонних встреч и первое инаугурационное заседание Совета Украина – НАТО;

– секретарь СНБО Алексей Данилов пояснил, что означает решение Вильнюсского саммита НАТО по отмене ПДЧ для Украины. Теперь наша страна должна выполнить ряд задач для соответствия стандартам Альянса.

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