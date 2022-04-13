Путин предан своим целям, но война против Украины является разрушительной для России, – экс-директор ЦРУ

Санкции, которые ввели и продолжают вводить страны Запада из-за войны против Украины, разрушительны для России, но она готовилась к серьезным ударам. При этом президент страны-агрессора "предан своим целям", хотя и недооценил преданность украинцев своей стране.

Такое мнение высказал генерал США в отставке, бывший командующий силами НАТО в Ираке и Афганистане, экс-директор ЦРУ Дэвид Петреус во время онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности, основанного Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину". Он считает, что из-за войны против Украины, развязанной Путиным, в РФ пострадают прежде всего ее рядовые жители (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

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"Мы понимаем, что влияние это будет разгромным, оно будет разрушительным. Но Россия может выдержать очень серьезные экономические и финансовые удары, потому что она готовилась к такой войне", – подчеркнул Петреус.

По его словам, из-за санкций на данный момент несет потери уже каждая отрасль экономики в РФ.

Генерал также обратил внимание на то, что Путин не учел, насколько изменилась Украина за последние годы.

Напомним: российская оппозиционер Ольга Курносова рассказала, что из-за санкций, введенных против России за войну в Украине, в Москве начала ощущаться нехватка не только брендовых, но и самых обычных товаров, например женских прокладок или кормов для животных. Валютный рынок полностью прекратил работу. При этом даже за обсуждение темы войны по телефону можно получить реальный тюремный срок. Перелом в стране не может произойти под давлением масштабных протестов, поскольку репрессивная машина Кремля чрезвычайно сильна.

Как сообщал OBOZREVATEL, в материале The Daily Mail отметили, что западные санкции начали серьезно отражаться на экономике России. Падение курса рубля, дефицит продуктов, обращение президента России Владимира Путина за помощью к Китаю являются доказательством того, что экономические запреты действуют и оказывают большое влияние на Кремль.