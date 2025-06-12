'Путин понимает только силу': Зеленский рассказал о тактике России и как ее можно победить

Страна-агрессор Россия никак не считается со своими потерями в Украине, потому что расчет российского диктатора только на то, чтобы "продержаться некоторое время". Именно поэтому надо не медлить с санкциями против захватчиков, считает президент Украины Владимир Зеленский.

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Об этом глава государства рассказал в интервью изданию Bild. Зеленский отметил, что диктатор РФ "понимает только силу", и выразил надежду, что в США это понимают.

"Путин чувствует, что его экономика сейчас страдает. Но он хочет выиграть больше времени, прежде чем будут введены жесткие санкции, потому что он может продержаться некоторое время. Именно поэтому более жесткие санкции должны быть введены сейчас", – в частности, сказал президент Украины.

Он также отметил, что есть прямая зависимость: чем больше поддержка, тем меньше украинцев погибнет.

"Люди – это не дрова, которые мы подбрасываем в огонь. Мы не относимся к нашему народу так, как это делают в России", – подчеркнул Владимир Зеленский.

Несмотря на хорошее отношение президента США Дональда Трампа к российскому диктатору, украинский лидер считает, что американец разглядел Путина насквозь.

"Президент Трамп видит, что российская сторона не совсем открыта и честна в отношении войны. Я думаю, в США понимают, что Россия просто врет Трампу", – сказал он.

В свою очередь издание отмечает, что "Дональд Трамп предал" Владимира Зеленского и Украину.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-агрессор в войне в Украине, по состоянию на февраль 2025 года, безвозвратно потеряла около 350 тысяч военных. В то же время с украинской стороны потери составляют 45 тысяч, отмечал президент Украины.

Такая огромная разница – более чем в семь раз – именно потому, что у нас "люди не являются дровами" для костра.

В начале июня Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, во время которого "стороны обсудили ряд актуальных вопросов", включая последнюю спецоперацию украинской разведки, в результате которой были атакованы четыре российские авиабазы.

По словам Трампа, в разговоре Путин дал понять, что в ближайшее время мирного урегулирования в Украине ждать не стоит.

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