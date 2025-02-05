Зеленский сравнил потери России и Украины на войне: сколько погибло украинских военных. Видео

Страна-агрессор Россия в войне в Украине безвозвратно потеряла около 350 тысяч военных. В то же время, с украинской стороны потери составляют более 45 тысяч.

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Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану. Украинский лидер подчеркнул, что такой результат обусловлен боевой медициной нашей страны.

В частности, по словам Зеленского, кроме 350 тысяч убитых, еще от 50 до 70 тысяч окупантов считаются пропавшими без вести. Также россияне "имеют около 600-700 тысяч раненых", причем в отношении последних "соотношение примерно один к двум".

"Полевая медицина захватчиков слабее нашей, и они не приносят раненых обратно. Если человек ранен на поле боя, он остается там. Оценки примерно таковы, но они очень четко соответствуют действительности", – заявил президент.

По его словам, Украина потеряла на войне 45 100 человек, еще около 390 тысяч – ранены.

"Количество раненых больше, чем число погибших, потому что есть люди, получившие ранения. Также есть люди, которые были ранены, а затем вернулись на поле боя и снова были ранены. Поэтому количество раненых составляет 390 тысяч", – сообщил Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, в январе 2025 года российские оккупационные войска установили хоть и не абсолютный рекорд потерь в личном составе, но, по крайней мере, "достигли" второго показателя за весь период полномасштабного вторжения в Украину – 48 240.

Потери кафиров в 2022 году равнялись 92 920 человек, в 2023-м – 253 290, а в 2024 году вдвое больше – 430 790.

Более подробно об этом – в материале совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".

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