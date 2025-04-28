'Путин обманывал Трампа на каждом шагу': сенатор-республиканец призвал усилить давление на Россию. Видео

Сенатор-республиканец от штата Луизиана Джон Нили Кеннеди заявил, что кремлевский диктатор Владимир Путин отрекся от всех обещаний, которые давал президенту США Дональду Трампу, и "делал из него дурака на каждом шагу". Поэтому политик выступил за усиление давления на Россию.

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Об этом сенатор сказал в эфире Fox News. Он считает, что Соединенные Штаты могли бы помешать российской торговле нефтью, за счет которой бюджет страны-агрессора получает основной доход.

"Я не говорю о ядерном оружии или ядерной войне. Я бы начал с нефти... РФ получает треть своих доходов от нефти. Нам нужно остановить всю продажу нефти, нам нужно опустить Россию и задушить ее. Они в любом случае не сядут за стол переговоров", – высказал Кеннеди свое мнение.

Он не верит в честность намерений российского главы. Сенатор считает, что "Путин думает, что Америка несется на полном ходу в пропасть", а также "думает, что мы его боимся".

"Он делал дурака из президента Трампа на каждом шагу. Он проявил неуважение к нашему президенту. И я не думаю, что что-то станет лучше, пока мы не дадим понять Путину, что мы превратим его и его страну в корм для рыб", – заявил Кеннеди.

При этом он выступил за больший вклад Европы. Мол, она должна "начать платить по счетам".

"Если бы не американский налогоплательщик, Путин бы уже был в Париже. Но нам нужно дать Путину понять, что есть цена, которую он должен заплатить за то, что дурит нашего президента", – сказал республиканец.

Как ранее писал OBOZ.UA, Владимир Путин продолжает имитировать стремление к прекращению огня своим объявлением трехдневного перемирия на 8-10 мая. В Белом доме ответили на это, что Дональд Трамп хочет видеть "постоянное прекращение огня". Вместе с тем в Вашингтоне заявили о "разочаровании" как Путиным, так и президентом Украины Зеленским.

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