'Путин ненавидит меня': Зеленский рассказал о своем отношении к России

Президент Украины Владимир Зеленский после переговоров с главой США Дональдом Трампом откровенно высказался о своем отношении к российскому диктатору Владимиру Путину. Он также упомянул о ненависти главы Кремля к нему.

Зеленский заявил, что относится к главарю Кремля с такой же ненавистью, как и тот к нему. Об этом глава государства сказал журналистам после переговоров в Белом доме 17 октября.

Зеленский откровенно озвучил свое отношение Путина

"Я думаю, что он этим поделился. Я думаю, что он это сказал. Путин меня ненавидит", – сказал Зеленский.

На вопрос репортеров, ненавидит ли он самого Путина, президент Украины ответил: "Слушайте, я думаю вот что: странно, они пробуют убить нас всех. Так у меня какое-то другое отношение к этому человеку должно быть? У меня такое же отношение к этому человеку".

При этом Зеленский добавил, что речь не идет о чувствах или эмоциях.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп встретились в Белом доме 17 октября. Ключевыми темами переговоров были поставки в Украину систем ПВО, дальнобойность и возможная встреча в Будапеште Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным.

Заметим, что Зеленский прибыл в США 16 октября. Уже утром 17 октября глава государства провел несколько встреч с представителями оборонных компаний. Речь идет о компаниях Lockheed Martin и Raytheon. Последняя, в частности, является производителем систем Patriot.

