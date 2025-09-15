Келлог заявил, что Россия проигрывает войну против Украины, и указал на нюанс с войсками Путина. Видео

Спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил, что РФ фактически проигрывает войну против Украины. Ее потери на фронте – более миллиона убитыми и ранеными – сопоставимы с потерями во Второй мировой. По словам Келлога, Кремль больше не имеет боеспособных подразделений первой линии и вынужден доставать старую технику из музеев.

В то же время армия Украины продемонстрировала силу, отбросив россиян и доказав, что армия Москвы значительно слабее, чем пытается показать глава РФ Владимир Путин. Такое заявление Кит Келлог сделал во время форума Ялтинской европейской стратегии (YES) 14 сентября.

"Россия проигрывает войну"

По словам Кита Келлога, фактически Путин проигрывает войну против Украины, ведь он не достиг своих целей за более чем три года полномасштабного вторжения.

"Если бы он побеждал, то был бы в Киеве. Если бы он побеждал, то был бы к западу от Днепра. Если бы он побеждал, он был бы в Одессе. Если бы он побеждал, он бы сменил правительство. Россия фактически проигрывает эту войну. Теперь они делают движения, немного продвигаются в Донбасском, Донецком регионе", – сказал спецпосланник.

Келлог добавил: если рассмотреть продвижение россиян с расчетом на метры, а не на мили, "тогда, ладно, это успешно", но цена, которую они платят за эти метры, – огромная.

"И я не думаю, что люди это действительно ценят. Это цифра, но количество их потерь, если говорить о погибших и раненых, значительно превышает миллион. Они покинули Афганистан, потеряв 18 тысяч человек. Мы покинули Вьетнам, потеряв 65 тысяч. Они потеряли более миллиона погибших или раненых. Если подумать, эти цифры соответствуют уровням Второй мировой войны", – заявил он.

"Достают танки из нафталина"

Это поражение, заключающееся в потерях людей, является ошеломляющим, продолжил Келлог.

Это, в частности, касается подразделений армии России первой линии, с которыми они вторглись в Украину и пытались захватить Киев в феврале 2022 года.

"Этих подразделений первой линии больше нет. Поэтому они перешли ко второй, третьей или четвертой итерации командиров военного времени. Они достают танки из нафталина, из музеев, чтобы поставить их на линию фронта", – сказал Келлог.

Он также отметил успехи Сил обороны Украины, отметив, что россияне "не могут действовать большими перемещениями, потому что украинцы их убивают, украинцы воюют".

"Украинцы прекрасно справились с этой задачей", – сказал спецпосланник Дональда Трампа.

"Я был бы очень обеспокоен на месте Путина"

По его словам, нынешняя Россия – уже не та, какой она была во времена холодной войны, "когда у нас было 350-400 тысяч американских военных в Германии и других местах и нам приходилось защищать Фульдский коридор (территория в Германии, которая в эпоху холодной войны считалась одним из основных направлений потенциального вторжения сил Варшавского блока. – Ред.)".

"Это не Россия (времен. – Ред.) твоей матери. Это совсем другая Россия. Это Россия, которая говорит о большой игре, но я не думаю, что они такие, я думаю, что сейчас, учитывая то, как европейцы позиционируют себя, я был бы очень обеспокоен, если бы был Путиным", – сказал Кит Келлог.

Он добавил, что Путин зря угрожает миру ядерным оружием, ведь РФ имеет его не единственная:

"Он иногда говорит: "Мы же ядерная держава". Я бы напомнил ему, что США –– тоже ядерная держава, но также и Великобритания, и Франция. И я бы сказал "просто брось это" ему в ответ".

Армия РФ не так сильна, как говорит Путин

Келлог рассказал, что недавно в Овальном кабинете Белого дома США состоялась дискуссия, во время которой говорили о якобы превосходстве военных РФ и о том, что они "довольно неплохие".

"И я сказал людям в кабинете: "Мы бы им надрали задницу". Понимаете, и я имею в виду, что они говорят, не воспринимайте их заявления за чистую монету. Они не такие уж и хорошие, как говорит Путин. И в этом я отдаю должное украинским военным, потому что они отбросили их на несколько шаблонов", – заявил он.

Келлог также добавил: он не считает, что "кто-то должен бояться российских военных".

"Я не верю, что у них есть тот потенциал, который они имели, чтобы они могли продвинуться в Берлин или где-либо еще", – подытожил спецпредставитель Трампа.

