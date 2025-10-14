'Путин достиг противоположного': глава миссии Украины при НАТО оценила последствия атаки дронов РФ на Польшу

После вторжения российских дронов на территорию Польши страны НАТО проявляют повышенный интерес к противодействию беспилотникам. В частности, интересным для них является украинский опыт отпора таким атакам. Таким образом, план страны-агрессора РФ сработал с точностью до наоборот – ее действия лишь привлекли дополнительное внимание к Украине.

Видео дня

Об этом журналистам сказала глава миссии Украины при НАТО Алена Гетьманчук. Она сообщила, что Украина сейчас получает конкретные запросы от союзников, которые хотят понять, как именно эволюционировала украинская система обороны от дронов с начала полномасштабного вторжения.

"Если раньше мы говорили, что мы "контрибутор европейской безопасности", то теперь, когда мы это говорим после атаки на Польшу, это по-другому воспринимается", – отметила Гетьманчук.

По ее словам, страны-союзники интересуются не только современными украинскими решениями, но и процессом становления нашей системы защиты.

"Если Путин хотел отвлечь внимание от Украины своими атаками, то произошло наоборот – интерес к нашему опыту только вырос", – сказала представительница Украины при НАТО.

Она добавила, что количество государств, которые хотят перенять украинский опыт в сфере противодействия дронам и изучить уроки, полученные во время войны, только растет.

Ранее мы писали о том, что в ночь на 10 сентября, во время многочисленных нарушений воздушного пространства Польши российскими БПЛА, страна подверглась небывалой атаке троллей. Эксперты по кибербезопасности и борьбе с дезинформацией зафиксировали беспрецедентный рост активности российских и белорусских аккаунтов в польских социальных сетях.

Как сообщал OBOZ.UA, депутаты Европейского парламента приняли резолюцию с призывом к странам ЕС разрешить сбивать российские самолеты и дроны в случае нарушения их воздушного пространства. Такое решение призвано усилить обороноспособность Евросоюза и дать скоординированный ответ на растущие угрозы гибридной войны со стороны России.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!