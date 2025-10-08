Польша подверглась беспрецедентной атаке троллей в ночь вторжения российских дронов – Le Monde

В ночь на 10 сентября, во время многочисленных нарушений воздушного пространства Польши российскими БПЛА, страна подверглась небывалой атаке троллей. Эксперты по кибербезопасности и борьбе с дезинформацией зафиксировали беспрецедентный рост активности российских и беларуских аккаунтов в польских социальных сетях.

Об этом сообщает французская газета Le Monde. В распространенных сообщениях пользователи пытались переложить ответственность за инцидент на Украину или НАТО.

Специалисты называют ситуацию настоящим "цунами дезинформации"

"Мы проанализировали около 200 тысяч постов, статусов и комментариев, которые распространяли пророссийские нарративы, то есть по 200-300 упоминаний в минуту", – сказал глава исследовательской группы Res Futura Михал Федорович.

В частности, признаки этой кампании обнаружены не только в польском, но и во французском, немецком и румынском сегментах соцсетей. Как отметил Федорович, еще никогда ни одно цифровое пространство не испытывало столь мощной информационной атаки за такой короткий промежуток времени.

В течение нескольких часов противник сумел перегрузить алгоритмы соцсетей и использовать их в собственных интересах. Участники кампании распространяли тезисы, что якобы вторжение дронов в Польшу является украинской провокацией, направленной на то, чтобы втянуть поляков в "чужую войну" и спровоцировать НАТО к началу третьей мировой войны.

В таких сообщениях также утверждалось, что польская армия и НАТО, несмотря на имеющиеся ресурсы, бессильны, а власть скрывает от общества правду о реальных событиях.

"Цель заключалась в том, чтобы захлестнуть информационное пространство множеством теорий и посеять хаос, при котором люди перестают различать правду и ложь", – подчеркнул Федорович.

Наутро после вторжения в польском цифровом пространстве, по оценке экспертов, в 38% проанализированных постов ответственность за инцидент возлагалась на Украину, в 34% – на Россию и в значительной степени на НАТО.

Эксперт отдела анализа внешних угроз Национального института гражданской кибербезопасности Польши (NASK) Филипп Гловач отметил, что не все сообщения, распространенные во время кампании, являются полностью ложными, поскольку некоторые из них базируются на реальных событиях, однако намеренно подаются в искаженном виде.

"Например, утверждение о том, что беларуские власти предупредили Польшу о приближении российских дронов, соответствует действительности – но военные уверены, что это сделано не из добрых побуждений. Скрытый посыл очевиден: беларусы доброжелательны, польская армия врет, а поляки неправы, закрывая свои границы", – объяснил Гловач.

РФ пыталась дискредитировать НАТО

По данным Le Monde, дезинформационная атака, произошедшая в ночь вторжения российских дронов в Польшу, стала переломным моментом в информационной войне. Основной месседж, направленный на европейскую аудиторию, сводится к тому, чтобы заставить граждан сомневаться в эффективности и целесообразности существования НАТО.

"Стратегическая цель – посеять сомнения в надежности Альянса, чтобы люди начали ставить под вопрос необходимость роста военных расходов", – считает Федорович.

В то же время эксперт NASK добавил, что пока не существует эффективных механизмов для противодействия массированным атакам ботов.

Что предшествовало

Ночью 10 сентября польские военные зафиксировали многочисленные нарушения воздушного пространства страны российскими дронами-камикадзе. В результате происшествия остановили работу аэропорты. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что военные применили оружие по вражеским целям.

Туск сообщил, что проинформировал генерального секретаря НАТО Марка Рютте о текущей ситуации и мерах, принятых в отношении объектов, которые нарушили воздушное пространство Польши. Политик подчеркнул, что польские власти находятся в постоянном контакте с представителями Североатлантического альянса.

Как писал OBOZ.UA, ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен с трибуны Европарламента в Страсбурге заявила, что РФ начала гибридную войну в Европе, которая стала последствиями неоднократных нарушений воздушного пространства ЕС. По ее словам, подобные действия Кремля направлены на то, чтобы посеять раскол в Европе и ослабить поддержку Украины.

