'Включая сбивание угроз': Европарламент принял резолюцию по единому ответу ЕС на нарушение воздушного пространства со стороны России

Депутаты Европейского парламента приняли резолюцию с призывом к странам ЕС разрешить сбивать российские самолеты в случае нарушения воздушного пространства. Такое решение призвано усилить обороноспособность Евросоюза и дать скоординированный ответ на растущие угрозы гибридной войны со стороны России.

Резолюцию поддержали 469 депутатов, 97 выступили против, а 38 воздержались. Европарламент подчеркнул, что ЕС должен продемонстрировать решительность и готовность немедленно реагировать на любое нарушение своего суверенитета.

ЕС готовит решительный ответ на провокации Москвы

В документе, принятом 9 октября, депутаты решительно осудили "безрассудные и эскалационные действия" РФ, включая нарушения воздушного пространства стран-членов ЕС и НАТО – Польши, Эстонии, Латвии, Литвы и Румынии. Европарламентарии также заявили, что преднамеренные атаки дронов на инфраструктуру Дании, Швеции и Норвегии являются частью "систематической военной и гибридной кампании Кремля против ЕС".

Депутаты поддержали идею создания совместной "стены ЕС из дронов" и инициативы "Восточного флангового наблюдения". Они подчеркнули, что Союз должен действовать едино и пропорционально, реагируя на любые воздушные угрозы, включая сбивание вражеских самолетов.

Евродепутаты призвали усилить давление на РФ

Европарламент призвал Совет ЕС и Еврокомиссию усилить санкционное давление на Россию, чтобы подорвать ее способность вести войну против Украины. Карательные меры предлагают расширить на страны, которые помогают Москве – Беларусь, Иран, Северную Корею, а также на китайские компании, поставляющие технологии для производства дронов и ракет.

В резолюции также подчеркивается необходимость создать полноценный Европейский оборонный союз, который бы работал в тесной координации с НАТО. Депутаты предлагают усилить финансирование оборонной отрасли, улучшить координацию воздушного пространства и обеспечить полицию и гражданские власти средствами противодействия дронам.

Европарламент подчеркнул важность более тесного сотрудничества с Украиной в сфере оборонных технологий, особенно в отношении дронов и средств противодействия им. Депутаты призвали как можно быстрее завершить принятие Европейской оборонно-промышленной программы (EDIP) и направить дополнительные ресурсы на обучение и поддержку украинской армии.

"Это следует использовать вместе с инструментом "Действие безопасности для Европы" (SAFE) для выделения финансовых ресурсов на обучение в Украине и на поддержку Украины в сфере ведения войны с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)", – сообщили в Европарламенте.

Поощряя любую инициативу, которая позволяет ЕС и его государствам-членам принимать "скоординированные, единые и пропорциональные действия против всех нарушений их воздушного пространства, включая сбивание воздушных угроз" (2), депутаты Европарламента приветствуют концепцию стены ЕС из дронов и инициативы "Восточного флангового наблюдения", подчеркивая необходимость обеспечения всестороннего охвата всех государств-членов, которые сталкиваются с прямыми вызовами безопасности вдоль своего южного фланга. (15)

Они считают, что масштаб саботажа и гибридной деятельности России против ЕС равносилен государственному терроризму, даже если они ниже порога вооруженного нападения.

ЕС должен продемонстрировать решимость, говорят депутаты Европарламента

ЕС должен продемонстрировать решимость и дать понять, что любая третья страна, которая пытается нарушить суверенитет государства-члена, немедленно столкнется с местью, говорится в резолюции. Депутаты Европарламента также призывают Совет и Комиссию повысить эффективность и влияние санкций против России, чтобы окончательно подорвать способность страны продолжать вести свою жестокую войну агрессии против Украины. Карательные меры должны распространяться на все государства, которые способствуют действиям России, такие как Беларусь, Иран и Северная Корея, а также выступают за санкции против китайских компаний, поставляющих товары двойного использования и военные товары, необходимые для производства беспилотников и ракет.

Крепкий европейский столб в рамках НАТО

Призывая к усилению координации, единства и солидарности между государствами-членами, институтами ЕС и структурами НАТО, депутаты Европарламента настаивают на настоятельной необходимости перехода к настоящему Европейскому оборонному союзу, который бы опирался на существующие рамки, такие как Белая книга по европейской обороне и готовности до 2030 года, и выходил бы за их пределы. Этот прогресс должен идти бок о бок с надлежащим финансированием в рамках текущей и следующей многолетней финансовой рамок, говорят они, подчеркивая необходимость усиления гражданско-военной координации воздушного пространства; и лучшего оснащения полицейских сил и гражданских органов власти средствами для обнаружения и защиты от дронов. Парламент также призывает ЕС и его государства-члены обеспечить органы власти соответствующими средствами для борьбы с дронами на критически важных объектах инфраструктуры, таких как аэропорты и электростанции (11a).

Изучение опыта Украины

Резолюция призывает к существенному усилению оборонного сотрудничества с Украиной, в частности по технологии дронов и контрмер, включая усиление промышленного сотрудничества. Она также призывает созаконодателей быстро завершить законодательство по Европейской оборонно-промышленной программе (EDIP). Это следует использовать вместе с инструментом "Действие безопасности для Европы" (SAFE) для выделения финансовых ресурсов на обучение в Украине и на поддержку Украины в сфере ведения войны с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Резолюция была принята 469 голосами "за", 97 голосами "против" и 38 воздержались.

