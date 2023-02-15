"Путин допустил две стратегические ошибки": Столтенберг заверил в беспрецедентной поддержке Украины

Союзники по НАТО в тесном сотрудничестве с Европейским Союзом будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется, чтобы она могла отстоять свое право на самооборону. Уже сейчас Киев получает беспрецедентную поддержку.

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Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, открывая встречу министров обороны стран НАТО в Брюсселе 14 февраля, передает CNN. Он также рассказал, в чем просчитался президент РФ Владимир Путин, принимая решение о вторжении в Украину.

"Президент Путин совершил две стратегические ошибки – он недооценил силу и храбрость народа Украины и ее Вооруженных сил, а также недооценил решимость и единство НАТО и наших партнеров", – сказал генсек НАТО.

Столтенберг добавил, что на "Рамштайне" будет обсуждаться "неизменная поддержка", необходимая Украине для того, "чтобы стать независимым суверенным государством и поддерживать международный порядок, основанный на правилах".

Во вступительном слове Столтенберг также попросил собравшихся почтить минутой молчания память жертв землетрясения, которое потрясло Турцию и Сирию.

Как сообщал OBOZREVATEL, генсек НАТО заявил, что приоритетом в военной помощи Украине является тяжелая техника, системы ПВО и боеприпасы. Вопрос поставки истребителей тоже обсуждается.