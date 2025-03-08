'Прямая противоположность философии Рейгана': экс-советник Трампа обвинил его в слабости в переговорах с Кремлем

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп только декларирует позицию "мир через силу". На самом деле, в своих подходах к достижению мира между Россией и Украиной он демонстрирует не силу, а слабость, считает бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.

Видео дня

Свое мнение Болтон высказал в комментарии американскому вещателю CNN. В частности, политик напомнил, что фраза "мир через силу" принадлежит сороковому президенту США Рональду Рейгану.

Телеведущий спросил, как Болтон оценивает использование фразы "мир через силу" для описания политики Трампа по отношению к Украине.

"Подход Трампа к русско-украинской войне является прямой противоположностью философии Рейгана. Думаю, теперь Рональд Рейган "вертится в гробу", потому что это не "мир через силу". Трамп использует этот лозунг, но не выполняет. На самом деле, он пошел на уступки Кремлю, и уверяю вас – это признак слабости", – отметил политик.

Болтон добавил, что "Трамп любит Путина и считает его другом, но он не любит Владимира Зеленского, и оказывает огромное давление на Украину своими заявлениями, действиями своих ближайших советников и приостановкой военной помощи".

Более того, по словам Болтона, позицию Трампа понимают в России, и именно поэтому не спешат с переговорами.

"Трамп с каждым днем укрепляет их позиции", - отметил Болтон.

Это далеко не первое такое заявление бывшего советника Трампа. О "переворачивании Рейгана в гробу" Болтон неделю назад рассказывал в эфире другого американского вещателя.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Болтон объяснял, как Трамп помог российскому диктатору одержать еще одну победу. Американский лидер "фактически сдался" кремлевскому вожаку еще перед началом потенциальных мирных переговоров.

Также Джон Болтон отмечал, что благодаря Трампу Путин "одержал целую серию побед". И еще одна из них состоит в том, что российский диктатор реализует свое желание вести переговоры не с Зеленским, а напрямую с Трампом, поскольку считает, что так добьется большего.

И это мнение не только Болтона. Например, министр обороны Германии Борис Писториус также заявлял, что администрация Трампа пошла на уступки России еще до начала мирных переговоров по Украине.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!