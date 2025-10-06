'Провокация бандеровцев': Медведев нашел 'объяснение' появлению дронов в Европе и заговорил о войне

Заместитель секретаря Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев назвал ряд версий относительно появления беспилотников над европейскими городами. Он заявил, что "Европу охватила эпидемия UFD – Unidentified Flying Drones (неопознанных летающих дронов)", и предположил, что причиной этого могут быть как провокации, так и проверки местных ПВО.

Видео дня

Об этом политик сообщил в собственном Telegram-канале. Он назвал пять возможных объяснений появления дронов: провокации "бандеровцев", деятельность пророссийского подполья, проверка систем ПВО, хулиганские действия местных жителей или "прямой засыл дронов из России".

Медведев заявил, что первой версией считает "провокации бандеровцев с целью улучшить поставки оружия и спровоцировать войну". По его мнению, запускать дроны там "безопаснее, чем на передовой". Он также допустил, что местные спецслужбы могут проверять свою готовность к атакам.

В итоге Медведев написал, что паника вокруг "российских дронов" может иметь любое из перечисленных объяснений или их совокупность. Он добавил, что главное – "чтобы недалекие европейцы почувствовали на своей шкуре, что такое опасность войны".

Напомним, ранее Дмитрий Медведев неожиданно заявил, что России не нужна война с Европой. Свою позицию он аргументировал тем, что военные действия противоречат интересам Москвы.

Зато украинофоб считает, что прежде всего Россия должна заниматься развитием собственных территорий и "восстановлением вернувшихся земель", имея в виду оккупированные регионы Украины.

Также ранее он истерически отреагировал на заявления о возможности создания "бесполетной зоны над Украиной" и сбивания дронов РФ силами стран НАТО. В ответ он бросился с угрозами в сторону Альянса.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!