"Нечего ловить": Медведев неожиданно заявил, что России не нужна война с Европой

Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев неожиданно заявил, что России не нужна война с Европой. Свою позицию он аргументировал тем, что военные действия противоречат интересам Москвы.

Зато украинофоб считает, что в первую очередь Россия должна заниматься развитием собственных территорий и "восстановлением вернувшихся земель", имея в виду оккупированные регионы Украины. Очередную порцию бреда он написал в своем Telegram-канале.

Что сказал политик

"В европейских странах с каждого утюга говорят о войне с Россией в течение ближайших пяти лет. Ее не должно быть. Почему? Потому что она противоречит интересам нашей страны", – выдал Медведев.

Он подчеркнул, что Россия якобы не заинтересована в войне с кем-либо, в том числе и со "старой Европой", поскольку там "нечего ловить".

По мнению российского политика, европейская экономика является слабой и зависимой от США, а культура переживает упадок. Европа, мол, теряет собственную идентичность, постепенно "растворяясь в агрессивных мигрантах".

"Главная задача народа России заключается в развитии своих территорий, включая восстановление наших вернувшихся земель. Это дело непростое и недешевое", – заявил Медведев.

Вместе с тем политик убежден, что РФ всегда была для Европы лишь освободителем, а не захватчиком.

К тому же россиянин привел несколько тезисов, почему такая война не может быть развязана Европой.

По его убеждению, европейские государства являются слабыми и разобщенными. Они сосредоточены только на собственных интересах и выживании в условиях экономической нестабильности. При таких обстоятельствах, считает он, Европа не способна вести войну с Россией.

Также Медведев в своей привычной оскорбительной манере заявил, что европейские лидеры являются "никчемными дегенератами", которые не способны брать на себя ответственность за серьезные решения. По его мнению, им не хватает стратегического мышления и воли для принятия эффективных военных шагов.

Украинофоб убежден, что большинство европейцев якобы инертны и расслаблены, не готовы бороться даже за собственные ценности или территорию.

Однако политик все-таки отметил риски, при которых война все-таки возможна.

"Вероятность роковой случайности существует всегда. И фактор гиперактивности отмороженных идиотов никуда не делся. И такой конфликт имеет абсолютно реальный риск перерастания в войну с использованием оружия массового поражения. Поэтому надо быть начеку", – выдал Медведев.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее российский политик обвинил соседние страны в "угрозе нападения" на РФ. Он заявил, что Финляндия, Норвегия, Польша и государства Балтии якобы наращивают военную активность у российской границы и указал на необходимость "укрепить границу" и повысить уровень безопасности.

