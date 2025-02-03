'Провальный план': советник Зеленского резко отреагировал на заявление Келлога о выборах в Украине

В Офисе президента ответили на требование Соединенных Штатов Америки относительно проведения выборов в Украине, озвученное Китом Келлогом, спецпредставителем Дональда Трампа по вопросам Украины и России. Как отметили в ОП, если план Вашингтона – только прекращение огня и выборы, это провальный план.

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Российского диктатора Путина не испугают только эти две вещи. Такую позицию высказал советник главы государства Дмитрий Литвин на своем аккаунте в соцсети Х в воскресенье, 2 февраля.

Он пояснил, что Россия увеличивает производство ракет и боеприпасов и находит способы обхода санкций, а альянс РФ с Северной Кореей не говорит о готовности к миру. Поэтому Украине нужен более глубокий подход от международных партнеров, а не просто идея перемирия.

"Если план Келлога – это просто прекращение огня и выборы, то это провальный план. Путина не испугают эти две вещи", – отметил Литвин.

Советник президента также подчеркнул, что глава Белого дома Дональд Трамп во время встреч с Зеленским демонстрировал "глубокое понимание ситуации и возможных рычагов давления на Кремль".

"Мы, безусловно, хотели бы видеть более глубокий подход со стороны официальных лиц ключевых партнеров. Но мы помним, что президент Трамп на встречах с президентом Зеленским глубоко и мудро говорил о ситуации и о том, что действительно может давить на Путина. Вот почему важно быстро перейти к реальной работе между командами над конкретным планом прекращения войны и обеспечения продолжительного мира", – подчеркнул он.

Ранее Зеленский обещал, что Украина обязательно проведет честные и справедливые выборы. Однако изначально наше государство и народ нуждаются в установлении справедливого мира.

В декабре 2025 года истекает срок полномочий представителей органов местного самоуправления, и если война будет продолжаться, то возникнет необходимость изменить законодательство. В условиях военного положения вопрос проведения выборов остается сложным, и изменения в законодательстве необходимы для того, чтобы местные чиновники могли продолжать выполнять свои обязанности, отметил Александр Корниенко.

Как сообщал OBOZ.UA, Кит Келлог накануне отметил, что Соединенные Штаты хотят, чтобы Украина провела президентские выборы, вероятно, до конца 2025 года. В частности, если удастся достичь перемирия с Россией в течение нескольких месяцев.

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