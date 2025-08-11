Главный переговорщик российского диктатора Владимира Путина Кирилл Дмитриев сделал заявление относительно предстоящего саммита на Аляске. По его словам, переговоры президента США Дональда Трампа с главой Кремля Путиным принесут мир и безопасность.

Видео дня

Об этом он написал в соцсети Х. А также отметил, что противники российско-американских переговоров не будут рады.

Детали

"15 августа 2025 года неоконсерваторы и другие воинственные политики не будут улыбаться. Диалог Путина и Трампа принесет надежду, мир и глобальную безопасность", – говорится в сообщении.

Стоит отметить, что ранее Дмитриев показал фотографии православных храмов Аляски, построенных во времена, когда регион был частью Российской империи. Путинский переговорщик характеризовал Аляску как "американца с русскими корнями" и отметил ее исторические связи с Русской православной церковью, а также бывшее военное и экономическое присутствие России в регионе.

Напомним, американский и российский лидеры встретятся в Аляске уже 15 августа. Локация выбрана не случайно, ведь она находится близко к территории РФ.

Как писал OBOZ.UA, стало известно, что Секретная служба Соединенных Штатов арендовала шестикомнатный дом на Аляске в городе Анкоридж для переговоров Трампа с Путиным. Делегация штата в Конгрессе и губернатор-республиканец публично поддержали идею проведения встречи на этой территории.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!