Блог | При Трампе США впервые встали в один ряд с Россией
В украинском проекте резолюции война России против Украины названа агрессией, а не конфликтом, как в первоначальном американском (до европейских правок), есть призыв России вывести войска из Украины и уважать территориальную целостность Украины.
Украинский проект резолюции в ООН поддержали 93 страны.
Против выступили 18 стран:
▪️Беларусь;
▪️Буркина-Фасо;
▪️Бурунди;
▪️ЦАР;
▪️ДР Конго;
▪️Экваториальная Гвинея;
▪️Эритрея;
▪️Гаити;
▪️Венгрия;
▪️Израиль;
▪️Мали;
▪️Маршалловы Острова;
▪️Никарагуа;
▪️Нигер;
▪️Палау;
▪️Россия;
▪️Судан;
▪️США.
Потом была принята еще одна резолюция. В её основе лежал американский проект. Однако европейские страны внесли в него критичные по отношению к российским властям поправки, например, назвали войну - войной, а не "конфликтом". Тогда США отказались от поддержки изначально своей же резолюции и воздержались при голосовании, вместе с Китаем. Эту резолюцию поддержали столько же стран, сколько украинскую: 93 страны, 8 были против, 73 воздержались.