В украинском проекте резолюции война России против Украины названа агрессией, а не конфликтом, как в первоначальном американском (до европейских правок), есть призыв России вывести войска из Украины и уважать территориальную целостность Украины.

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Украинский проект резолюции в ООН поддержали 93 страны.

Против выступили 18 стран:

▪️Беларусь;

▪️Буркина-Фасо;

▪️Бурунди;

▪️ЦАР;

▪️ДР Конго;

▪️Экваториальная Гвинея;

▪️Эритрея;

▪️Гаити;

▪️Венгрия;

▪️Израиль;

▪️Мали;

▪️Маршалловы Острова;

▪️Никарагуа;

▪️Нигер;

▪️Палау;

▪️Россия;

▪️Судан;

▪️США.

Потом была принята еще одна резолюция. В её основе лежал американский проект. Однако европейские страны внесли в него критичные по отношению к российским властям поправки, например, назвали войну - войной, а не "конфликтом". Тогда США отказались от поддержки изначально своей же резолюции и воздержались при голосовании, вместе с Китаем. Эту резолюцию поддержали столько же стран, сколько украинскую: 93 страны, 8 были против, 73 воздержались.