'Президент ждет результата': Верещук пообещал новые кадровые решения по итогам заседания СНБО

После заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), состоявшегося во вторник, уже началась серия кадровых изменений. Заседание было посвящено многочисленным нарушениям в работе медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК), в частности фальсификациям инвалидностей для должностных лиц.

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Об этом сообщила заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Верещук. "Указ о введении в действие решения СНБО вы уже видите на сайте ОП. Вы уже видите первые кадровые решения. Об этом тоже говорилось. И в следующие дни мы тоже будем обсуждать другие кадровые решения, которые будут иметь место", – сказала она.

По ее словам, у власти есть ограниченное время на проведение необходимых реформ. В частности, она подчеркнула важность проверок диагнозов, выданных чиновникам, особенно высокого уровня, для выявления возможных подлогов. Целью этих мер является привлечение к ответственности тех, кто был причастен к таким злоупотреблениям. Президент Владимир Зеленский ожидает конкретных результатов в ближайшие сроки.

Говоря об отставке Генерального прокурора Андрея Костина, которая состоялась после заседания СНБО, Верещук подчеркнула, что это не в ее компетенции, однако добавила, что Зеленский возлагает персональную ответственность на руководителей органов за ситуацию в стране.

"Но хочу сказать, что Президент четко возлагает персональную ответственность на должностных лиц, руководителей органов – в этом случае мы говорим об Офисе генпрокурора – и о других чиновниках, которые допустили к такой ситуации. Понятно, что люди ждут справедливости, разумеется – и Президент это чувствует – что нужны неотложные шаги, которые были бы сделаны. И я искренне надеюсь, что все это услышали и все это осознали", – сказала она.

Что касается законодательных изменений, Верещук сообщила, что правительство, в частности, Министерство здравоохранения и Министерство социальной политики, должны принять срочные меры для внесения изменений в законодательство. Она подчеркнула, что есть месяц для разработки и принятия необходимых инициатив.

"Очень странной сейчас ситуация, когда МСЭК в бумажном виде передает документы, например, в Пенсионный фонд, когда ЛКК или ВЛК до сих пор вместе с пациентом передают документы в бумажном виде. Так не должно быть. И очевидно, не будет. Изменения в законодательство, в постановления, в приказы, порядки должны быть разработаны и введены в действие безотлагательно", – резюмировала она.

Следует отметить, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, вводящий в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о ликвидации медико-социальных экспертных комиссий. МСЭК будет ликвидирован до 31 декабря 2024 года.

После заседания СНБО по ситуации с МСЭК и злоупотреблениями должностных лиц разных государственных органов с получением инвалидности президент Владимир Зеленский заявил, что должна быть политическая ответственность генерального прокурора Андрея Костина. После этого последний подал в отставку.

Ранее стало известно, что почти у всех прокуроров Хмельницкой области есть инвалидность второй группы, которую им "поставила" скандальная глава областной МСЭК Татьяна Крупа. Прокуроры с такой инвалидностью продолжают получать от государства пенсии – иногда сотни тысяч гривен в год.

После этого журналисты исследовали декларации о доходах руководства региональных прокуратур и составили рейтинг областных прокуроров, получающих самые большие пенсии. Кое-где на одного такого "пенсионера" из бюджета тратится более миллиона гривен в год. Большинство прокуроров пенсионные выплаты начали получать в 38-42 года, а "рекордсмен" впервые задекларировал пенсию в возрасте 36 лет.

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