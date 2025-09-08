Преследуют христиан в России и на оккупированных территориях Украины: в США развеяли миф о 'защите христианства' путинским режимом

Путинский режим лишь прикрывается "защитой христиан", но на самом деле активно преследует верующих как в самой России, так и на оккупированных территориях Украины. Поддерживаемая государством Российская православная церковь публично "благословила" полномасштабную войну и на соборе 27 марта 2024 года объявила ее "священной".

Статью об этом опубликовал американский журнал National Review. Автор текста – заместитель руководителя Офиса президента Украины Елена Ковальская – рассказала о Национальном молитвенном завтраке, который прошел в Киеве в августе, а также о реальном отношении агрессора к религии.

РФ не является защитницей христианства

Молитвенный завтрак 25 августа собрал 1200 гостей из 55 стран мира. Один из них – Максим Кулик, украинец, прихожанин Церкви пятидесятников. Его семья погибла в собственном доме в результате российского ракетного обстрела Кривого Рога в ноябре прошлого года. Когда Кулик вспоминал своих родных и рассказывал обо всем, что он пережил, многие плакали.

Накануне мероприятия состоялся масштабный обмен пленными. Тогда Украина вернула двух украинских греко-католических священников: Богдана Гелету и Ивана Левицкого. Они служили в Бердянске, в приходе церкви Рождества Пресвятой Богородицы. 16 ноября 2022 года российские оккупационные войска захватили их и с тех пор держали в плену, избивали, пытали и устраивали имитацию расстрелов, чтобы запугать. За то, что они представляли веру, которую не признает российская власть.

Подобные инциденты происходят слишком часто. Сотни протестантских пасторов и евангельских христиан на ВОТ Украины постигла та же участь, что и Гелету и Левицкого. С начала полномасштабного вторжения Россия разрушила 652 церкви в Украине и убила 67 пасторов и священников. Жестокие преследования представителей различных религиозных общин начались еще в 2014 году, сразу после оккупации Крыма и частей Донецкой и Луганской областей.

Захватчики задерживали, пытали и даже убивали "иноверцев". К примеру, 8 июня 2014 года в Славянске российские боевики расстреляли четверых прихожан протестантской церкви "Преображение Господне". Пастора Александра Хомченко задержали и подвергли жестоким пыткам, в том числе на дыбе. Мужчина скончался от полученных травм.

После того, как РФ развязала полномасштабное вторжение, подобные преступления не просто продолжились, а усилились. Михаил Брицын, пресвитер церкви евангельских христиан "Благодать" из Мелитополя, рассказал, что после захвата города российские военные пытались склонить духовенство к сотрудничеству. Но оно не согласилось. И весной 2023-го, в год оккупации Мелитополя, все местные церкви уже были закрыты – за исключением храмов УПЦ МП. В здании крупнейшей протестантской церкви россияне разместили штаб ЧВК "Вагнер".

Сергей Анохин, пастор баптистской церкви "Вифания" из Бучи, во время бойни в городе спрятал сотни людей в подвале своей церкви. Он и его прихожане выжили буквально чудом – потому что россияне, штурмовавшие храм, приняли их за православных христиан Московского патриархата.

Известно, что на временно оккупированных территориях арестованы и подвергнуты пыткам более сотни протестантских пасторов и служителей. Оккупанты также преследуют последователей Православной церкви Украины и греко-католиков. В феврале 2024 года стало известно, что в Каланчаке Херсонской области захватчики запытали до смерти священника Степана Подольчака, который продолжал богослужения на украинском языке. Федеральная служба безопасности России неоднократно вызывала его "на беседы", требовала переходить в Московский Патриархат, но он отказывался. За это он был убит.

До частичной оккупации в Запорожской области насчитывалось более 20 приходов греко-католической церкви. Сейчас их всего семь, и все находятся на подконтрольной Украине части региона.

Наиболее преследуемыми являются протестанты: баптисты, пятидесятники, адвентисты седьмого дня. Излюбленная мишень российских оккупантов – Свидетели Иеговы, деятельность которых в России полностью запрещена. "Российские власти не терпят никакого инакомыслия, никакой религиозной свободы, никакого порыва к Богу или истине, кроме исходящего от Московской патриархии", – указала Ковальская.

Она подчеркнула, что Украина, напротив, была и остается высокорелигиозной страной, уважающей права верующих. "Религиозные группы, преследуемые Россией, могут свободно исповедовать свою веру в нашей стране", – написала автор.

"Свободы и религиозные права, завоеванные нами в прошлом, не должны быть утрачены из-за того, что Путин решил вторгнуться в нашу страну. Если мы откажемся от своей земли, к чему многие призывают, мы, по сути, бросим наших братьев во Христе, которые остались там страдать. Мы не откажемся от своих религиозных свобод", – подчеркнула она.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее на фронте в стрелковом бою героически погиб бывший священник ПЦУ Юрий Волик из Тростянца, что на Сумщине. Ему было 36 лет. Мужчина был призван 24 марта 2025 года и служил солдатом-снайпером аэромобильного батальона.

