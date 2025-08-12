Теперь он в объятиях Бога: на фронте погиб священник ПЦУ. Фото

На фронте в стрелковом бою героически погиб священник Православной церкви Украины (ПЦУ) Юрий Волик из Тростянца, что на Сумщине. Ему было 36 лет.

Видео дня

О смерти Героя сообщил священник ПЦУ Роман Грищук. Также об обстоятельствах гибели рассказали в Тростянецком городском совете, откуда Юрий был родом.

Свой последний бой с нечистью на нашей земле Юрий Волик принял 6 августа 2025 года на Днепровщине. Он прикрывал своих побратимов, когда получил ранение, несовместимое с жизнью.

"Героически прикрывая своих собратьев в стрелковом бою, погиб священник ПЦУ из Тростянца, отец Юрий Волик. Теперь он в объятиях Бога в светлом месте!" – написал отец Грищук.

Он также объяснил, в чем заключается разница между священниками ПЦУ и попами УПЦ МП: украинские священнослужители готовы прикрыть собой наших защитников, а лукавые батюшки служат врагу и сдают позиции ВСУ.

"Когда вас спросят, в чем разница между священниками ПЦУ и УПЦ, то вспомните отца Юрия! Священники ПЦУ прикроют наших воинов собой, а священники УПЦ сдадут их позиции врагу", – подчеркнул Грищук.

Как сообщили в мэрии Тростянца, Юрий Волик был призван 24 марта 2025 года и служил солдатом-снайпером аэромобильного батальона. На фронте зарекомендовал себя храбрым и ответственным воином и пользовался уважением боевых побратимов.

"Во время стрелкового боя стрелок-снайпер Юрий Волик получил ранение, несовместимое с жизнью. Нашему герою навсегда останется 36 лет. Выражаем искренние, глубокие соболезнования по поводу тяжелой, невосполнимой утраты маме – Волик Нели Ивановне, всем родным и близким погибшего Защитника Украины. Вечная память. Спасибо за подвиг. Низко склоняем головы в глубоком уважении", – написали в Тростянецком городском совете.

Как сообщал OBOZ.UA, в Луцке 11 августа попрощались с 20-летним воином Максимом Нагорным. Он погиб 19 июля во время минометного обстрела в селе Молодецкое Донецкой области. Его похороны состоялись за день до дня рождения – 12 августа Максиму должен был бы исполниться 21 год. Завещание Максима, написанное им в блиндаже после адского обстрела, цитировал с трибуны президент Украины Владимир Зеленский.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!