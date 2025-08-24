Премьер Швециии: раньше мы поддерживали Венгрию, сейчас она на неправильной стороне истории

Украина защищается от российской агрессии, нанося удары по российской нефтяной инфраструктуре, что питает возможности Кремля продолжать войну. В то же время из Будапешта в адрес Киева звучат обвинения в "попытках втянуть Венгрию в войну".

Видео дня

Позиция венгерских властей как нельзя лучше подтверждает: эта страна стала на неправильную сторону истории. Об этом заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон в своем аккаунте в сети Х.

Что сказал премьер Швеции

Кристерссон напомнил, что Россия начала и продолжает полномасштабную агрессию против Украины, пытаясь уничтожить ее как государство. И деньги для продолжения войны Москва получает, продавая энергоресурсы.

"Россия круглосуточно атакует Украину, причиняя бесконечные страдания. Российская экономика находится в ужасном состоянии, но экспорт нефти и теневой флот обеспечивают России доход, необходимый для продолжения ведения войны. Украина защищается впечатляющими возможностями – и при поддержке почти всей Европы", – написал глава шведского правительства.

Он отметил, что Украина пытается остановить этот поток денег в РФ. Однако Венгрия, которая молчит после российских ударов по украинским городам, очень сильно нервничает из-за стратегии Украины по защите. И это – лучшее свидетельство того, что Будапешт снова выбрал не ту сторону.

"Когда Украина теперь успешно атакует российские нефтепроводы, министр иностранных дел Венгрии отвечает, что "Украина хочет втянуть нас в войну". В 1956 году мы поддерживали Венгрию, когда она пыталась освободиться от российского и советского гнета. А в 2004 году мы поддерживали Венгрию, когда она хотела вступить в ЕС. Венгрия отблагодарила тем, что теперь она на стороне России, когда европейская демократия борется за свое существование. Венгрия находится на неправильной стороне истории", – резюмировал Кристерссон.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале августа Норвегия, Швеция и Дания заявили, что выделят почти $500 млн на поставку американского оружия Украине.

Координировать эту помощь будет НАТО. Цель инициативы PURL заключается в обеспечении быстрого поступления в Украину американского оружия и оборудования, и усилении украинской ПВО, в частности дополнительными ракетами для системы Patriot.

