Премьер Литвы: мы заинтересованы в том, чтобы Украина была в европейской семье и в НАТО

Литва заинтересована в скорейшем присоединении Украины к Евросоюзу и НАТО. Наша страна ежедневно борется за право стать частью большой европейской семьи и уже давно его доказала.

Об этом в интервью программе Conflict Zone медиакомпании DW сказала литовская премьер-министр Ингрида Шимоните. При этом она заметила, что препятствия для вступления Украины в ЕС и НАТО требуют стандартных процедур, что затягивает процесс.

"Мы заинтересованы в том, чтобы Украина была в европейской семье, равно как и в семье НАТО. Но для этого необходим консенсус за столом переговоров, поэтому это займет некоторое время", – подчеркнула политик.

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Напомним, начало переговоров по вступлению Украины в Европейский Союз до конца 2023 года поддерживает и Румыния. Тамошний президент Клаус Иоганнис заявил, что будет лично выступать с этой инициативе в декабре на платформе Евросовета.

Как сообщал OBOZ.UA, согласно заявлению президента Евросовета Шарля Мишеля, Украина станет единственной темой обсуждения на уровне глав государств и правительств на следующем саммите. От помощи Киеву со стороны членов ЕС зависит защита ценностей и интересов самого блока.

А президент Зеленский заявил, что наша страна выполнила почти все рекомендации Еврокомиссии по вступлению в Европейский Союз. Он отметил важность начала переговоров по членству уже в этом году.

"Это еще и мотивация. Мотивация для нас, для наших воинов, для всего нашего народа. Мотивация бороться, быть устойчивыми, пройти эту зиму и достигать наших национальных целей, несмотря на любой российский террор", – указал политик.

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