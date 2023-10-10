Румыния поддерживает начало переговоров о вступлении Украины в ЕС в декабре 2023 года, – Иоганнис

Румыния поддерживает начало переговоров по вступлению Украины в Европейский Союз до конца 2023 года. Президент Румынии Клаус Иоганнис заявил, что будет лично выступать за это решение в Европейском Совете в декабре.

Такое заявление он сделал во время пресс-конференции вместе с лидером Украины Владимиром Зеленским. Президент Румынии подчеркнул, что это будет стратегическое решение и для ЕС.

"Сегодня я подтвердил политическую и практическую поддержку Румынии по началу переговоров о вступлении в Европейский Союз Украины и Республики Молдова до конца 2023 года. Я лично буду выступать за это решение в Европейском Совете в декабре", – сказал он.

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Президент Румынии указал, что это решение будет свидетельствовать о признании со стороны ЕС достигнутого Украиной и Молдовой прогресса, несмотря на все сложные условия. В то же время он отметил важность внедрения комплекса реформ, необходимых для вступления в Европейский Союз и для обеспечения стабильности государства и украинского общества.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский 10 октября прибыл в румынскую столицу Бухарест для встречи со своим коллегой Клаусом Иоганнисом. Политики обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества государств и поддержку украинского народа на фоне продолжения войны с Россией. Кроме того, главы двух государств договорились об ускорении начала обучения украинских летчиков в Центре подготовки пилотов для F-16, что создается в Румынии.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Зеленский анонсировал работу по решению проблемы мирового терроризма. Кровавые события, развернувшиеся на выходных в Израиле, всколыхнули международное сообщество и могут сказаться на Украине.

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