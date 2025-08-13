Прекращение огня не будет длительным, если не будет гарантий безопасности для Украины – WSJ

Встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина на Аляске в пятницу вызывает сильное беспокойство в Украине, Европе и среди американских друзей Киева, поскольку на карту так же поставлены интересы безопасности США и НАТО. Дело в том, что Путин может согласиться только на короткое перемирие, поскольку не хочет, чтобы Украина осталась независимой.

Об этом говорится в колонке редакционной коллегии американской газеты The Wall Street Journal. Материал был опубликован 11 августа.

Разворот на 180 градусов

Как говорится в статье, "президентские саммиты" имеют свои преимущества, хотя и сопряжены с высоким риском, "когда контуры соглашения заранее неясны".

В данном случае поводом для беспокойства является "разворот Трампа на 180 градусов" после нескольких недель выражения разочарования отказом Путина вести переговоры о прекращении огня, напоминают журналисты.

Так, президент США пропустил дедлайн введения новых санкций и не предпринял никаких действий.

"Неясно, что изменилось. Трамп отправил своего посланника Стива Уиткоффа на встречу с Путиным в Москве, и в сеть просочились противоречивые подробности сделки об обмене территориями", – говорится в статье.

По одной их версий, РФ обещает прекратит бомбардировки Украины, если Киев уступит ей всю Донецкую область, включая территории, которые Москва не контролирует.

Путин хочет получить всю Донетчину, поскольку Украина построила там ключевой оборонительный рубеж еще в 2014 году, пишет газета.

Украина также может получить обратно часть земель, которые РФ сейчас удерживает на востоке, но пока неясно, что именно и когда это произойдет.

Президент Украины Владимир Зеленский отверг этот план, и это вполне объяснимо, учитывая многочисленные нарушения Путиным своих обещаний.

Издание напоминает, что ранее Путин уже заключил два соглашения о прекращении огня, известных как Минск-1 и Минск-2, но вскоре нарушил их.

Гарантии безопасности нужны от Запада, а не Путина

Поэтому никто в Украине не верит, что на этот раз он сдержит слово, говорится в статье.

Украине понадобятся гарантии безопасности от Запада, а не от Путина, прежде чем она согласится даже на фактическую уступку территорий, которые сейчас удерживает РФ.

Также вызывает беспокойство тот факт, что Путин и Трамп встретятся без участия Украины, пишет WSJ. Ведь трудно представить, как можно достичь реального мира без участия Зеленского и его членов его правительства.

При этом в понедельник Трамп заявил, что Зеленский будет приглашен на следующую встречу с Путиным.

Оптимистичный подход заключается в том, что Трамп может использовать личную встречу, чтобы проверить искренность Путина, отмечает газета.

В частности, так считает Марк Рютте, генсек НАТО.

Путин может согласиться лишь на короткое перемирие

Однако реальность такова, что Путин не хочет, чтобы Украина вышла из войны как независимое государство, свободно вступающее в Евросоюз, если этого захочет ее народ.

Глава Кремля хочет, чтобы Украина стала частью "Великороссийского блока", новой Беларусью, пишет WSJ.

Путин может согласиться на краткосрочное прекращение огня, если ему удастся добиться достаточно выгодных условий.

Но на реальное перемирие он согласится только в том случае, если сочтет, что война начнет угрожать его политическому контролю внутри России, считают в издании.

Лучший способ добиться такого результата – усилить экономическое давление на РФ, одновременно предоставив Украине средства для самообороны.

Жесткая позиция Трампа в отношении Путина в последние недели, возможно, привлекла внимание России, и на прошлой неделе президент США рискнул отношениями с Индией, чтобы наказать Нью-Дели пошлинами за покупку российской нефти по сниженным ценам.

Легко добиться мира, уступив агрессору

Однако Трамп до сих пор не разыграл другие карты, такие как санкции против Китая за покупку российской нефти или сотрудничество с Европой в вопросе конфискации всех российских резервов в размере 300 млрд долларов, которые сейчас находятся на Западе, указывается в статье.

Законопроект о санкциях в Сенате готов к принятию подавляющим большинством голосов, как только Трамп даст соответствующее слово.

"Трамп хочет прослыть миротворцем, особенно в Украине. Но мира легко достичь, если уступить желаниям агрессора", – пишет WSJ.

Издание указывает: если президент США хочет прочного мира, ему необходимо соглашение, которое предоставит Украине свободу определять свое будущее и обеспечит безопасность для самообороны, когда Путин "неизбежно вернется, чтобы захватить еще больше украинских территорий".

Как сообщал OBOZ.UA, в МИД России 13 августа заявили, что Москва не собирается выводить свои войска с украинских территорий в Запорожской и Херсонской областях в обмен на "передачу" Донбасса, которой требуют в РФ. Российские дипломаты цинично утверждают, что "руководствуются конституцией РФ", в которой, мол, закреплено "территориальное устройство" страны-агрессора.

