'Потерпел поражение': сенатор США перечислил главные 'достижения' Путина

Сенатор-демократ от штата Делавэр Крис Кунс заявил, что с начала полномасштабной войны российский диктатор Владимир Путин не смог достичь ни одной из своих главных целей. Наоборот, он терпит поражения как на поле боя, так и за его пределами.

Речь идет в частности о расширении НАТО, против которого были в РФ. Об этом Кунс сказал на пресс-конференции по итогам визита в Киев и Мюнхен, передает "РБК-Украина".

"В целом, наши союзники в Европе считают это критическим моментом, поскольку Россия не побеждает на поле боя. Путин потерпел стратегическое поражение. Он не достиг ни одной из своих главных целей. На самом деле, НАТО было расширено", – отметил он.

Кунс добавил, что механизм PURL, с помощью которого оружие США покупается для Украины за средства Европы, работает. Также сенатор отметил, что в ЕС приветствовали шаг американского президента Дональда Трампа о введении санкций против российских нефтяных гигантов "Лукойл" и "Роснефть".

"Важно, чтобы мы оказывали дополнительное давление на Путина. Только увеличив расходы России мы сможем заставить ее сесть за стол переговоров. Такого единодушного мнения придерживались европейские союзники и партнеры, с которыми мы встретились", – подчеркнул Кунс.

Он отметил, что сенаторы, которые были в Мюнхене – и демократы, и республиканцы – единодушно заявили о решимости продолжать поддерживать Украину и увеличивать давление на РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, военная разведка нескольких западных стран недавно заявила, что глава Кремля Владимир Путин считает, что Россия побеждает в войне с Украиной. По их мнению, диктатор убежден, что даже если понадобится от 18 месяцев до двух лет, чтобы оккупировать Донецкую и Луганскую области, удары по энергетической инфраструктуре и гражданским домам в Украине обеспечивают ему больше рычагов влияния.

