Посольство Сирии снова откроют в Киеве: Сибига раскрыл детали

Во время визита в Сирию министр иностранных дел Андрей Сибига договорился, что в ближайшее время в Киеве снова откроется посольство Сирийской Арабской Республики. В Дамаске также заработает посольство Украины.

Об этом глава МИД сообщил в X (Twitter) 5 апреля. Дипломат провел ряд переговоров, в частности с сирийским коллегой Асаадом Хасаном аш-Шейбани. Состоялась и встреча в новом трехстороннем формате (Украина – Сирия – Турция), когда к Сибиге и аш-Шейбани присоединился глава турецкого внешнеполитического ведомства Хакан Фидан.

Что обсуждали в двустороннем формате

Разговор Сибиги и аш-Шейбани касался ряда важных направлений и инициатив, прежде всего – связанных с безопасностью. Министры также рассмотрели вопросы логистики, развитие торговых и морских путей – "сфер с большим потенциалом для углубления экономического сотрудничества".

"Украина готова внести свой вклад, в частности через такие инициативы, как "Зерно из Украины", для поддержания стабильности в регионе", – заявил Сибига.

Он напомнил, что в сентябре 2025 года наши государства официально восстановили дипломатические отношения. С тех пор двусторонняя торговля выросла в девять раз. "И мы видим четкие возможности для ее дальнейшего расширения", – отметил руководитель МИД.

Другими темами были гуманитарное и образовательное сотрудничества. "В конце концов, мы договорились в ближайшее время снова открыть посольства в Киеве и Дамаске – это важный шаг в укреплении нашего партнерства", – подытожил министр.

О чем шла речь во время трехсторонних переговоров

Отдельную встречу министры провели втроем. Сибига, аш-Шейбани и Фидан "согласились, что сегодняшний исторический визит президента Украины в Сирию и переговоры с президентом Сирии является вехой для всех наших стран".

Руководители дипломатических ведомств провели обстоятельный обмен мнениями относительно безопасности – центрального вопроса повестки дня как для Европы, так и для Ближнего Востока.

"Безопасность является неделимой, и стабильность в одном регионе непосредственно влияет на другой. Усиление координации и совместных усилий является чрезвычайно важным", – подчеркнул представитель украинского правительства.

Министры сосредоточились на логистике и безопасности торговых и морских путей, определив эти вопросы общим приоритетом.

"Наши переговоры также охватили более широкие региональные и международные события, а также возможности для совместных инициатив в сферах безопасности, экономики и гуманитарной помощи", – сообщил Сибига.

Он проинформировал коллег о состоянии миротворческих усилий и ситуации на поле боя. "Украина остается преданной построению партнерских отношений, укрепляющих стабильность, расширяют сотрудничество и способствуют прочному миру и глобальной безопасности", – подытожил глава МИД.

Что предшествовало

В связи с преступлениями режима Башара Асада против сирийского народа украинская сторона закрыла посольство Украины в Дамаске еще в 2016 году. В 2018-м закрылось посольство Сирии в Киеве.

После начала российского полномасштабного вторжения Сирия, которой тогда руководил Асад, поддержала государство-агрессора РФ. Впоследствии режим, подыгрывая кремлевской пропаганде, признал так называемую независимость ВОТ Донецкой и Луганской областей. В ответ на это 30 июня 2022 года Украина разорвала дипломатические отношения с Сирией (без разрыва консульских отношений), ввела торговое эмбарго, а также санкции против сирийских юридических и физических лиц.

Ситуация изменилась после того, как 8 декабря 2024-го повстанцы "Хаят Тахрир аш-Шам" (ХТШ) объявили об освобождении столицы – Дамаска. За два дня до этого Башар Асад бежал из Сирии. Успех восстания привел к тому, что страну возглавила новая власть, а президентом стал Ахмед аш-Шараа.

Впервые лидеры Сирии и Украины встретились 25 сентября 2025 года на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Тогда же они приняли Совместное коммюнике о восстановлении дипломатических отношений.

Как писал OBOZ.UA:

– 5 апреля президент Владимир Зеленский и украинская делегация посетили Сирию. Вместе с ними приехал и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

– Это первый визит главы Украинского государства в эту страну с 2002 года и вторая личная встреча Владимира Зеленского и Ахмеда аш-Шараа.

