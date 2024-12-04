Украина и Европа ждут Трампа. Что скажет этот американский Цезарь в рыжем парике? К сердцу прижмет или пошлет к черту плешивому? Тот, кстати, уже слюну роняет, глядя на отхваченные куски Украины. Ему ведь не города были нужны и не людишки, которых он ненавидит. Ему "прирастание пещеры" нужно было – чтобы в историю войти. Еще немного, и из носителя чемоданов Собчака да крупного ворюги он превратится в "собирателя земель русского мира". Вот он и разрушал все на своем пути – по принципу: "Не сдаетесь? – будете уничтожены. После присоединения как-нибудь отстроим. Моя братва еще и денег заработает".

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Пока украинские чиновники азартно воровали, отщипывая миллиарды от помощи Запада, в украинском обществе росла и ширилась идея презрения к коррумпированному государству, которое наживается на войне и страдании народа. А заодно укреплялась убежденность, что воевать за такую воровскую систему нет смысла. А тут еще и ТЦК людей кошмарили, загоняя в автобусы и калеча в процессе "силового призыва на фронт". Почему бы этих садистов первыми в окопы не отправить? – молчит Зеленский.

Столтенберг увещевает: "Если линия прекращения огня означает, что Россия продолжает контролировать все оккупированные территории, это не означает, что Украина должна отдать территорию навсегда". Но нет ничего постояннее временного. Зеленский стонет о нехватке людей на фронте. А кто виноват в том, что они не хотят воевать за воровское государство? Кто это сделал? И как им теперь объяснить, что они воюют не за проворовавшуюся шкуру Резникова и ему подобных, а за землю, которую надо оставить своим детям? Потому что, если ты ее не отвоюешь – то не оставишь им ничего. Ни страны, ни государства, ни права на свободную жизнь. Ты все потеряешь, все просрешь, как трусливый бездарь, промотавший наследство! Здесь, на месте твоей страны, будет большевистская пещера насильников и убийц, криминала и беззакония. Это же – твоя земля, а не Ермака, миллиард ему в печень…

В НАТО не готовы позвать Украину в альянс прямо сейчас. По той же причине: коррупция, как атавизм "совка". Не будем кривить душой: совкопитеки с украинскими паспортами не слабо наследили, подпортив имидж Украине, которая, действительно, страдает. Но как ты можешь вступать в серьезные отношения с партнером, если точно знаешь, что он безбожно коррумпирован и по-советски хамоват? А в Уставе НАТО нет разделения на членов премиум-класса и подгнивших.

Все взоры обращены к Трампу: что он решит? Генсек НАТО Рютте еще во время своей встречи с Трампом 22 ноября предупредил его о "страшной угрозе" для США, если Украина будет вынуждена пойти на невыгодное мирное соглашение. "Ось зла" получит импульс оптимизма и, воодушевившись промежуточным успехом, вооружится еще больше. Рютте предупредил: "Посмотрите на ракетные технологии, которые сейчас направляются из России в Северную Корею. Это представляет серьезную угрозу не только для Южной Кореи, Японии, но и для материковой части США… Иран получает деньги от России в обмен на ракеты и технологии беспилотников. И эти деньги используются для поддержки "Хезболлы" и ХАМАС, а также для разжигания конфликта за пределами региона". Услышал ли его Трамп или был занят своими фантазиями насчет валюты БРИКС и "адского удара" по ближневосточным террористическим обезьянам?

А "русский мир" уже готов праздновать победу. Агрессор декларирует: "Мы добились главного – новых территорий. Мы потрясли ядеркой, и все обделались! Мы вернули право сильного и многополярный пещерный мир, и никто не посмеет на нас посягнуть! США конфликтует в Европе, а Восточная Европа теперь расколота Венгрией, Словакией и Сербией. Мы добились главного - получили паузу и теперь можем готовиться к священной войне, которая не за горами". Кто-нибудь, процитируйте это Трампу, если он еще не в деменции! Шольцу процитируйте – может, он в Кремль перестанет звонить? Вот у поляков, литовцев, эстонцев и латышей нет сомнений в том, что пещера нападет. Они, как и финны, все это уже не так давно проходили – потому и готовятся. Посвежевшая большевистская мразь лезет изо всех щелей: оппозиционной агентурой и активированными диверсантами. Неизвестные перерезали в Европе ещё один интернет-кабель: на сей раз соединяющий Швецию и Финляндию. Причем, в двух местах, для верности. Это уже третий за последний месяц случай с повреждением интернет-кабелей в Скандинавии. Ранее китайское судно под управлением россиянина уже обрывало кабели в Балтийском море. А грузовой самолет DHL, упавший под Вильнюсом, тоже рухнул неспроста – тем более, что летел он из того самого Лейпцига, где груз DHL самопроизвольно уже воспламенялся. Глава немецкой разведки Бруно Каль предупреждает: пора отвечать новым вызовам со стороны России и, возможно, расширять 5 параграф Устава НАТО в связи с гибридными атаками Кремля. Глупо пользоваться правилами дорожного движения времен гужевого транспорта, когда по трассе вовсю рассекают скоростные болиды. Еще глупее призывать к демократии племя каннибалов. Они – людоеды, для них нормально – жрать человечину. Их надо отгородить от цивилизации, либо уничтожить. Опасно выходить из машины в заповеднике: вас могут обглодать бабуины. А необольшевики превращают мир именно в дикий заповедник. И относительное перемирие в нем наступает лишь тогда, когда все сыты. Но так не бывает: какой-нибудь волчара обязательно проголодается, да и загрызет невинного ягненка.

Мир "руzzкого периода" наползает на цивилизацию. С ленивой отрыжкой сытого паразита. И некому двинуть ему сапогом между пьяных глаз. Все только стреляют глазами: то на Трампа, то на Зеленского. И гадают: уложит рыжий Украину в одну постель с насильником или не уложит? А если не уложит – что тогда будет? А будет война – в любом случае: ведь чувство удовлетворения маньяка не бесконечно. И очень скоро он захочет еще. И это будет уже не Украина, а именно вы…