Салфетка, а не наркотики: Захарова эпически оконфузилась заявлением о Макроне и Мерце и получила ответ. Фото

Представитель МИД РФ Мария Захарова выдала очередную порцию лживой пропаганды и потерпела фиаско. В этот раз она заявила, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц якобы употребляли наркотики во время поездки в Киев.

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Захарова восприняла салфетку на столе у политиков за "подозрительный пакетик", намекая на употребление наркотиков. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

По легенде представителя российского МИД, "сам Всевышний приоткрывает миру завесу смрадного шабаша". Таким образом Захарова прокомментировала видео, на котором французский президент убирает салфетку со стола.

В воображении кремлевской пропаганды, у Макрона на столе якобы был "пакетик с наркотиками", а у немецкого канцлера – "ложечка для кокаина". При этом рупоры Кремля не стали уточнят, откуда у них такие глубокие познания и фантазии вокруг наркотических средств.

"Толкнув Зеленского на очередную адскую интригу по срыву урегулирования и продолжению кровопролития в Европе, как в анекдоте, француз, англичанин и немец сели в поезд и … дунули. Видимо, настолько, что забыли убрать причиндалы (пакетик и ложечку) до прихода журналистов", – заявила Захарова.

На очередные пропагандистские нападки Кремля был вынужден отреагировать Елисейский дворец. Там заявили, что европейское единство становится неудобным и дезинформация заходит так далеко, что обычную салфетку превращает в наркотик.

"Эти фейковые новости распространяют враги Франции как за границей, так и внутри страны. Мы должны оставаться бдительными по поводу манипуляций", – говорится в сообщении.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал заявление российского диктатора Путина. По его словам, ответ Путина был "первым шагом, но недостаточным". Также Макрон констатировал, что Кремль все еще пытается выиграть для себя время.

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