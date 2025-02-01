Порошенко во Франции обсудил консолидацию проукраинской международной коалиции: с кем были встречи

Продолжается визит Петра Порошенко в Париж, где он обсуждает с французскими чиновниками пути усиления Украины. Об этом сообщает "Европейская солидарность".

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Лидер "Европейской Солидарности" встретился с Директором Кабинета Министра по вопросам Европы и иностранных дел Франции Орелиеном Лешевалье.

Обсудили пути укрепления безопасности на европейском континенте и улучшения переговорных позиций Украины для обеспечения устойчивого мира. Выразил благодарность за лидерство Франции в консолидации проукраинской международной коалиции. Призвал увеличить поставки нашему государству западных вооружений, усилить санкционное давление на российского агрессора, ускорить процесс получения членства в ЕС и НАТО", – сообщил в соцсетях Порошенко.

Он также провел телефонный разговор с бывшим Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Рад был слышать старого друга Украины, который всегда был и остается твердым союзником в нашем отпоре российскому вторжению. Выразил благодарность за годы помощи нашему государству и поддержку нашего сближения с Альянсом. Договорились и дальше координировать подходы и встретиться в ближайшее время. Всегда верил, а теперь еще и знаю, что в любой роли и на любой должности Йенс будет неизменно оставаться на стороне Украины, демократии и свободы", – отметил Петр Порошенко.

Накануне пятый Президент также встретился с главой Комитета иностранных дел Национальной ассамблеи Франции Бруно Фуксом.

Обсудили подходы к укреплению переговорных позиций Украины и координации действий перед контактами с американской стороной. Отмечали недопустимость принятия решений о безопасности Европы без европейских партнеров и Украины. Особое внимание было уделено инициативам Президента Франции Эммануэля Макрона по усилению устойчивости Украины и увеличению долгосрочной поддержки нашего государства, а также мероприятиям, посвященным третьей годовщине полномасштабного российского вторжения. Выразил благодарность за сохранение единства Европы в вопросе помощи Украине до Победы и усиления санкционного давления на агрессора. Совместная и хорошо скоординированная позиция Украины и европейских партнеров – залог эффективной защиты наших интересов на международных переговорах и укрепления общеевропейской безопасности", – убежден Порошенко.

Как сообщал OBOZ.UA, Порошенко заявил, что не собирается мириться с безнравственным поведением монобольшинства, которое игнорирует проблемы фронта и толерирует представителей ОПЖЗ в парламенте.