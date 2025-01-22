Порошенко в Брюсселе встретился с еврокомиссаром Кубилюсом: о чем говорили

Украине необходимо удвоить усилия демократического мира для обеспечения победы над российской агрессией и интеграции нашего государства в ЕС и НАТО.

Видео дня

Об этом заявил лидер партии "Европейской солидарности" Петр Порошенко, встретившийся в Брюсселе с комиссаром ЕС по вопросам обороны и космоса Адрюсом Кубилюсом.

"Был рад лично поздравить давнего друга с назначением на должность члена Европейской Комиссии. Верю в успешность и лидерство Андрюса Кубилюса в укреплении составляющей безопасности объединенной Европы, неотъемлемым элементом которой является независимая демократическая Украина", – написал пятый президент.

На встрече обсудили ситуацию на фронте, неотложные политические, военные, экономические потребности Украины и перспективы завершения войны.

"Важно, чтобы Европейский Союз брал на себя больше ответственности за безопасность, мир и стабильность на европейском континенте. Должны удвоить усилия демократического мира для обеспечения победы Украины и интеграции нашего государства в ЕС и НАТО", – подчеркнул Порошенко.