Порошенко призвал западных партнеров совместно с Украиной производить дальнобойные ракеты на границе с нашей страной

Петр Порошенко, выступая в Atlantic Council в Вашингтоне, призвал западных союзников к совместному с Украиной производству дальнобойных ракет.

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"Имею идею – мы должны начать производить дальнобойную продукцию. Прежде всего, у нас есть возможность производить ракеты большой дальности. Для этих ракет большой дальности нам требуются компоненты. У нас есть технологии. Нам нужны компоненты по всему миру. Я вам гарантирую, что Россия получает компоненты из Китая, а Китай не поставляет нам эти компоненты", – сказал Порошенко.

И где нам поставить производство этих ракет большой дальности? Прямо на границе со странами-участницами, но не с украинской стороны. Почему мы не можем поставить это на польскую сторону, словацкую сторону и обеспечить это производство? Вместе это абсолютно возможно", – считает пятый Президент.

"Нам нужно создать совместное предприятие с оборонной промышленностью страны-члена НАТО – неважно, американской, немецкой, британской или другой. Для экономии времени. Сейчас нам нужны ракеты большой дальности", – подчеркивает Порошенко.

Как сообщал OBOZ.UA, Международный демократический союз в Вашингтоне принял Резолюцию в поддержку Украины, которую внес лидер "ЕС" Петр Порошенко.