Порошенко призвал власти максимально строить фортификационные сооружения

Власти должны немедленно строить фортификационные сооружения, на это сейчас должны быть направлены максимальные ресурсы – организационные, финансовые и человеческие.

Об этом заявил лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко в эфире телеканала "Прямой".

"Должны быть фортификационные сооружения. Воины должны выходить на оборудованные позиции. Или даже отходить, если есть в этом необходимость и есть решение военного руководства, то должна быть вторая, третья линия обороны, оборудованные блиндажи, оборудованные огневые точки, куда выходят наши воины", – сказал Порошенко.

"Я за два с половиной месяца в 2014 году поручил каждому председателю областной государственной администрации, выделил участок фронта, выделили типовой проект каждого отдельно укрепленного пункта, форпоста. И если областная администрация не справлялась с поставленной задачей, то губернатор или заместитель шел или на освобождение или тюрьму", – напомнил пятый президент собственный опыт.

"Почему мы держали Авдеевку 9 лет? Потому что были построены мощные фортификационные сооружения. Так же, как и во Временном Яру, в Марьинке, в Водяном, в Курахово, в Угледаре. Сейчас у нас где они построены?" – спрашивает Порошенко.

Он отметил, что Эстония уже начала возводить укрепления на границе с Россией.

"Мне и депутаты, и члены правительства эстонские сказали, что уже сейчас вдоль российской границы они строят 600 фортификационных сооружений. На 300 км границы. Каждые полкилометра постройки, и потом будут начинать строить вторую линию", – говорит Порошенко.

"Я не могу спокойно смотреть на это. Когда наши части – а это и 59-я, с которой мы работаем, и 53-я, и 110-я, и 47-я 47-я вынуждены были отойти, три четверти из них отошли на неподготовленные позиции или на некачественно подготовленные, ибо выкопана траншая, где по колено воды – это не подготовленная позиция. Для этого должен быть четкий план, четкие задачи – кто и как организует строительство фортификационных сооружений", – отмечает Петр Порошенко.

Он также предложил в законопроект о мобилизации включить позицию по формированию инженерных войск.

"И имеющий проблемы боится идти на фронт – иди и работай, без военных боевых доплат, 6 дней в неделю на строительство фортификационных сооружений", – объясняет Порошенко.

"Только за последние 10 дней мы закупили 15 тяжелых экскаваторов, которые способны выполнять эти работы и два из них отправили под Авдеевку. К сожалению, один из них уже подбит. Нами принято решение увеличить количество этой техники, предложить сотрудничество с военно-гражданскими администрациями или со строительными компаниями, получить задачи военного руководства и приступить либо через инженерные войска и командование сил поддержки, либо через гражданские предприятия, строить фортификационные сооружения", – говорит Порошенко.