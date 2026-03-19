Порошенко принял участие в юбилейном собрании ЕНП

Лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко в Брюсселе принял участие в торжественных мероприятиях по случаю 50-летия Европейской народной партии, которая является крупнейшим политическим объединением Евросоюза.

Видео дня

Об этом сообщает пресс-служба "Евросолидарности".

"Нашей политической семье Европейской народной партии – 50 лет! Полвека Европейская народная партия стоит на страже европейской демократии, крепких институтов, прав человека, порядка, основанного на правилах, и единства перед сложными вызовами. Сегодня ЕНП продвигает идею ускоренного членства Украины в ЕС", – отметил Порошенко.

Он рассказал, что от имени Украины имел возможность поблагодарить многих друзей нашего государства: от Урсулы фон дер Ляйен, Роберты Мецолы и Фридриха Мерца до Дональда Туска, Жозе Мануэля Баррозу, Жана-Клода Юнкера.

"С 2014 года Европейская народная партия бок о бок с Украиной дает отпор российской агрессивной кампании и против нашего государства, и против стабильности и безопасности на европейском континенте. И применяет санкции против российского агрессора. Мы вместе достигли нового уровня отношений: ассоциации между Украиной и ЕС, углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли, безвиза и широкой секторальной интеграции", – напомнил политик.

ЕНП включает 82 партии и партнеров из 43 стран, президента Европейской комиссии, президента Европарламента, 17 глав государств и правительств ЕС и стран, не входящих в ЕС, 14 членов Еврокомиссии и самую большую группу в Европейском парламенте.

Партия "Европейская солидарность" вошла в Европейскую народную партию в 2019 году, а 10 марта 2023 года получила статус ассоциированного члена ЕНП.