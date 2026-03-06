Порошенко: незаконные санкции препятствуют защите людей и предприятий от российских ракет и шахедов

Незаконные санкции, введенные против лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко, мешают защите людей и предприятия от российских ракет и "Шахедов".

Видео дня

Об этом сам политик заявил во время заседания Верховного Суда. Он напомнил, что Россия с начала 2026 года уже дважды нанесла удары по предприятиям компании Roshen, в результате которых погибли и были травмированы работники и спасатели.

"Со времен нашего предыдущего заседания в Киевскую кондитерскую фабрику Roshen 24 января попали ракеты, "Шахеды" и погибли люди. 6 февраля в логистический центр Roshen. Погиб пожарный. Пожарные находятся, в том числе, в тяжелом состоянии и до сих пор не переведены из реанимации. Мы заботимся об их здоровье. А теперь я хочу зачитать дословную цитату постановления правительства 1506. Вы знаете, что предприятиям, которые представляют критическую важность для экономики Украины, предоставляется право самостоятельно путем применения средств противовоздушной обороны, которые приобретены, защищать людей, защищать производственные мощности. Пункт 7 отмечает, что это постановление не распространяется на юридические лица, предприятия, принадлежащие подсанкционным лицам. Я не могу защитить людей, потому что правительство говорит, что подсанкционным лицам защищать запрещено, продавать средства противовоздушной обороны запрещено", – отметил Порошенко.

Он напомнил, что Roshen является одним из крупнейших налогоплательщиков в бюджет Украины, а платежи за 2025 год составили 7,5 млрд грн.

"Никому не известна цель применения санкций против меня", – констатировал лидер партии.

Он заметил, что в законе абсолютно четко указан исчерпывающий перечень лиц, к которым применяются санкции: "я – автор этого закона. Стенограмма Верховной Рады четко подтверждает, что санкции не применяются к физическим лицам, гражданам Украины, резидентам Украины. Четко указано в первой статье – применяется исключительно и только к нерезидентам".

Порошенко также напомнил, что вступило в законную силу решение ЕСПЧ, согласно которому невозможно применять санкции без обоснований: "ЕСПЧ четко об этом отмечает. Такие решения и такие ошибки, которые указаны решениями ЕСПЧ, должны быть исправлены, потому что решения ЕСПЧ являются правотворческими".

"Я очень надеюсь, что сегодня будет принято объективное, правовое, европейское, законное решение", – подчеркнул политик.

Ранее в ходе рассмотрения дела стало известно, что часть документов, на основании которых были введены санкции, была подана в СНБО задним числом, уже после принятия решения и подписания указа.

Также суд приобщил к материалам дела решение ЕСПЧ от 16 октября 2025 года, которым Европейский суд по правам человека признает, что подсанкционные лица в Украине не имеют достаточной возможности защищать свои права и надлежащих процессуальных гарантий против произвола во время судебного пересмотра решения о применении санкций.

На предыдущих заседаниях Верховного Суда, в частности, изучали доказательства фальсификации решения о санкциях против Порошенко. Адвокаты Порошенко продемонстрировали фильм производства телеканала "1+1", где Зеленский прямо признал, что СНБО – это его оружие и он его применяет, потому что это быстрее, чем соблюдать закон.

Представители власти также заявили, что санкции против Порошенко были введены с воспитательной целью. Также представитель президента в Верховном Суде признала, что в подписанный указ о ведении в действие решения СНБО о санкциях против Порошенко вносились изменения, которые она назвала "техническими правками".

Представительница президента ранее во время заседания также подтвердила, что Национальный банк Украины незаконно ввел финансовые ограничения против Порошенко.

Суд перед принятием решения объявил перерыв до 3 апреля.