Порошенко назвал Европе единственный вариант, как избежать войны с РФ

Европа должна быть настолько сильной, чтобы российский диктатор Владимир Путин не решился на нее напасть. ЕС должен осознать, что Россия как государство-агрессор никуда не исчезнет с карты мира.

Об этом во время саммита Международного демократического союза в Загребе заявил лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко, отметив, что цивилизованный мир пока недостаточно силен, чтобы сдержать аппетиты Путина.

"Чем быстрее мы снимем розовые очки, тем лучше. Мы должны понимать, что 20 февраля 2014 года, когда Россия как один из постоянных членов Совета Безопасности ООН напала на украинский Крым и украинский Донбасс, это стало убийством послевоенной системы безопасности, которая была создана на основе Совета Безопасности ООН. Она просто больше не работает. Международное право больше не действует, потому что одна из стран-гарантов является агрессором", – объясняет Петр Порошенко.

"Вы должны понимать психологию России и психологию Путина. Когда вы спрашиваете об "англосаксонской угрозе" для России как о факторе пропаганды – вы абсолютно ошибаетесь. Это не пропаганда. Это способ мышления Путина. Путин создает фейк, начинает в этот фейк верить и начинает против этого фейка воевать. И в этой ситуации мы должны научиться, как жить вместе с Россией на одном континенте. Это единственный фактор, который находится вне нашего влияния. Мы не можем убрать Россию из Европы. Все остальное – возможно", – считает Порошенко.

"Мое главное достижение как пятого президента Украины не в том, что мы провели огромные реформы, и не в том, что мы получили безвиз или Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом. Мое главное достижение в том, что в течение пяти лет моего президентства мы не имели полномасштабной войны с Россией. Благодаря Минским договоренностям, благодаря помощи Европейского Союза, крепкому и эффективному сотрудничеству с НАТО, благодаря созданию Вооруженных Сил – мы избежали большой войны", – сказал Порошенко.

"Почему нам это удалось? Потому что безопасность и Вооруженные Силы были нашим главным приоритетом, а не что-то другое. И моя рекомендация Европейскому Союзу, НАТО и всему цивилизованному миру: будьте сильными. Это единственный уникальный инструмент, как избежать войны с Россией. Вам не обязательно создавать угрозу для России. Чтобы начать войну, вам достаточно просто быть слабыми. И этого для России вполне достаточно, чтобы напасть на вас", – предостерег Петр Порошенко.

"К сожалению, пока вы недостаточно сильны. Но вместе с Украиной мы однозначно станем намного сильнее. Несомненно. И это не шутка", – резюмировал пятый президент.