Порошенко на встрече с министром иностранных дел Швеции призвал усилить санкции против России и судить Путина

Петр Порошенко, который участвует в международной конференции безопасности в шведском Висби, провел встречу с министром иностранных дел Швеции Тобиасом Биллстремом.

Пятый президент поблагодарил Швецию за последовательную и неизменную поддержку Украины в борьбе против российской агрессии к нашей общей Победе, сообщает "Европейская Солидарность".

"В Стокгольме понимают уровень угрозы, которую представляет путинская Россия для мира и безопасности не только на европейском континенте, но и во всем демократическом мире. Поэтому Швеция была и остается одним из самых преданных союзников Украины, доноров политической и военной помощи", – отмечает Порошенко. соцсетях.

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Он призвал правительство Швеции усилить санкции против России и ее сателлитов, а также привлечь путинский режим к международной ответственности через создание специального трибунала за агрессию и военные преступления против Украины. Петр Порошенко также отметил, что важно продвигать в структурах ЕС конфискацию замороженных российских активов и их использование на восстановление Украины.

Пятый президент объяснил, насколько важна поддержка Швецией одобрения Европейским Советом решения о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС до конца 2023 года. А также получение приглашения для Украины присоединиться к Вашингтонскому Договору о НАТО на следующем саммите Альянса в 2024 году.

"Особый акцент во время встречи поставили на вопросе укрепления демократической устойчивости Украины, усиления демократических институтов, независимости правосудия, политического и медиа плюрализма, эффективных антикоррупционных институтов, благоприятного бизнеса и инвестиционного климата", – сообщил Петр Порошенко.

Напомним, Порошенко стал членом Почетного консультативного совета Международного демократического союза.