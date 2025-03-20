Польша не будет направлять своих миротворцев в Украину: в Варшаве была предложена альтернатива

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Польши Веслав Кукула заявил, что Варшава не будет отправлять своих военных в Украину в рамках потенциальной миротворческой миссии. Польша готова оказать масштабную логистическую поддержку такой операции.

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Об этом сообщает издание Polsat News. Кукула отметил, что наиболее удобные пути логистического обеспечения проходят именно через Польшу.

"Мы не будем привлекать наших военных к операции в Украине, но учитываем факт, что провести эту операцию без участия Польши невозможно хотя бы из-за нашего специфического геополитического положения. Мы граничим с Украиной, а самая удобная сеть автомобильных и других логистических сообщений пролегает из Польши в Украину", – сказал он.

Польша может предоставить базирование для международных сил, обеспечивающих безопасность Украины, обеспечить их логистику и создать необходимую инфраструктуру для подготовки украинских военных. Варшава также готова поддерживать боевую готовность сил, работающих над стабилизацией ситуации в регионе.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине уже продолжаются активные обсуждения по внедрению новой системы гарантий безопасности. Речь идет именно о привлечении войск других государств Европы. Есть и "четкое понимание" относительно перечня стран, готовых разместить свои войска в рамках этой инициативы.

Если в Украине после завершения горячей фазы войны произойдет развертывание миротворцев ЕС, то европейских военных будут размещать небольшими группами, и только в нескольких определенных точках. Такие точки автор инициативы, президент Франции Эммануэль Макрон, назвал "ключевыми".

Именно Франция вместе с Великобританией станут самыми весомыми поставщиками европейского миротворческого контингента.

А вот Италия не поддерживает предложение о направлении европейских войск в Украину. Власти Италии считают, что отправка в Украину европейских миротворцев "является рискованным и неэффективным вариантом". К тому же итальянский премьер считает украинские Вооруженные Силы самой эффективной армией Европы.

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