Поддержка Украины и ответственность РФ за войну: названы темы саммита Совета Европы

16-17 мая в Рейкьявике (Исландия) состоится саммит Совета Европы, который соберет 46 государств-членов. Главными темами, которые обсудят участники, станут поддержка Украины и ответственность Российской Федерации за войну.

Видео дня

Об этом сообщает CNN и The Guardian. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен перед саммитом заявила, что активизирует призывы к созданию специального трибунала для судебного разбирательства в отношении России за преступление агрессии.

Украина при поддержке Европейской комиссии и нескольких государств-членов призвала к созданию специального трибунала для суда над кремлевским диктатором Владимиром Путиным и его высокопоставленными чиновниками за преступление агрессии.

В прошлом году комиссия предложила два варианта привлечения Путина к ответственности: международный трибунал на основе многостороннего договора или специальный гибридный суд, интегрированный в национальную систему правосудия с международными судьями.

Чиновники ЕС считают, что оба варианта потребуют поддержки ООН, и надеются получить поддержку в Генеральной Ассамблее, признавая, что Россия – член Совета безопасности с правом вето – заблокирует любую подобную идею.

Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал ордер на арест Путина и других высокопоставленных российских чиновников в связи с похищением украинских детей. Но он не имеет права судить преступления агрессии, поскольку Россия не ратифицировала договор МУС.

Сторонники специального трибунала утверждают, что его необходимо создать срочно, пока бушует война, утверждая, что это может оказать охлаждающее воздействие на зверства, совершенные оккупантами.

Выступая во вторник, фон дер Ляйен сказала, что лидеры также примут решение о создании "реестра ущерба в Гааге", что она назвала "первым шагом к компенсации России".

За создание "реестра ущерба", в котором перечисляется весь ущерб, причиненный Россией во время войны в Украине, выступил и канцлер Германии Олаф Шольц по прибытии на саммит Совета Европы. По его словам, такой реестр важен для восстановления истерзанной войной страны и он имеет "крайне важное значение" для будущего Украины.

Комиссия также пообещала помочь создать международный центр для сбора и хранения доказательств преступления агрессии и заявила, что такой орган будет создан в Гааге и начнет функционировать с июля.

Лидеры со всего континента встречаются в столице Исландии на саммите Совета Европы только в четвертый раз за 74-летнюю историю организации. В мероприятии примет участие президент Украины Владимир Зеленский.

Россия была исключена из Совета Европы в марте прошлого года после полномасштабного вторжения в Украину. Москва объявила о своем намерении выйти из ведущего органа по правам человека на континенте за день до ее исключения, после того как парламентская ассамблея Совета Европы призвала к ее выходу.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский выступил перед участниками саммита по созданию спецтрибунала по преступлению агрессии против нашего государства, которое совершила Российская Федерация. Глава государства подчеркнул, что весь мир заинтересован в том, чтобы агрессор понес ответственность за содеянное.